Югославский «ветеран»: хорваты отправили на Украину танк М-84

На вооружении армии развалившейся более 30 лет назад Югославии стоял основной танк М-84. По итогу известных событий 1991 года парк из нескольких сотен этих боевых машин был «по-братски» поделен между осколками несуществующего теперь балканского государства.
Несколько десятков единиц достались хорватам. И вот теперь «усташи» решили «пожертвовать» 30-ю старенькими М-84 (из 70-ти, имеющихся в распоряжении) в пользу хохла, намереваясь заменить их немецкими Leopard 2A8. Заметим тут, что М-84 и раньше уже отправлялись в хохляндию. Известно как минимум о трех-четырех десятках таких машин, переданных бандеровцам Словенией в 2022-ом.
На самом деле М-84 — отнюдь не какая-то диковинка. Дело в том, что в 70-х годах прошлого века югославские военные озаботились получением собственного танка. И приобрели у СССР лицензию на производство нашего Т-72. Его планировалось выпускать силами местногй промышленности в несколько модернизированном варианте.
Лицензия не подразумевала передачу технологию изготовления брони и пушки. Поэтому М-84, по факту, изготавливали на территории Югославии с использованием поступавших из Советского Союза бронекорпусов и основного орудия.
Сборочная линия М-84 располагалась на предприятии в хорватском Славонском Броде. Производство двигателей наладили в Боснии и Герцеговине. Прочие комплектующие изготавливали многие предприятия по всей Югославии, преимущественно в Сербии. В общей сложности с 1983 по 1991 годы югославы «наклепали» около 700 М-84.
Помимо собственной армии, они умудрились продать 75 таких машин Кувейту. Заявляя при этом, что их М-84 отличается от исходного Т-72 на 60%. Возможно, это и так. Однако не всякий специалист сможет сходу определить по внешнему виду, что за аппарат перед ним: М-84 или Т-72.
Исходный Т-72 претерпел несколько этапов модернизации. Пожалуй, главной из них стала установка двух турбонагнетателей и интеркулера на исходный дизель В-46, благодаря чему мощность последнего выросла с 780 до 1000 л.с. В последние годы выпуска М-84 получил модернизированную гидравлическую подвеску и усиление защиты: на лобовой косой пластине корпуса дополнительно установили бронелист толщиной 16 мм.
Орудие так и осталось «советским»: 125-мм гладкоствольной пушкой. Зато исходные системы управления огнем, приборы наблюдения и связи югославы заменили на свои собственные. Как и советский 7,62-мм пулемет ПКТ на доморощенный аналог.
Таким образом, бандеровцы получили примерно половину танкового батальона. Пусть и состоящую из откровенно древних машин. Но в качестве замены неуклонно выбиваемых российским дронами-камикадзе «Леопардов» и «Абрамсов», и старая «советская» техника — на вес золота.
Тем более, что небольшой (по сравнению с натовской «броней») боевой вес М-84 (не более 45 тонн) в условиях украинской распутицы делает машины этого типа еще более востребованными. Поскольку «немцы» и «американцы» по раскисшему чернозему перемещаются с большим трудом: застревают, болезные...