Югославский «ветеран»: хорваты отправили на Украину танк М-84

Поразительно, но на третий год украинского конфликта, НАТО как-то умудряется наскребать «по сусекам» европейских армий существенные объемы военной техники времен СССР. Очередной «подгон» такого рода бандеровцы получили от хорватов.

На вооружении армии развалившейся более 30 лет назад Югославии стоял основной танк М-84. По итогу известных событий 1991 года парк из нескольких сотен этих боевых машин был «по-братски» поделен между осколками несуществующего теперь балканского государства.

Несколько десятков единиц достались хорватам. И вот теперь «усташи» решили «пожертвовать» 30-ю старенькими М-84 (из 70-ти, имеющихся в распоряжении) в пользу хохла, намереваясь заменить их немецкими Leopard 2A8. Заметим тут, что М-84 и раньше уже отправлялись в хохляндию. Известно как минимум о трех-четырех десятках таких машин, переданных бандеровцам Словенией в 2022-ом.

На самом деле М-84 — отнюдь не какая-то диковинка. Дело в том, что в 70-х годах прошлого века югославские военные озаботились получением собственного танка. И приобрели у СССР лицензию на производство нашего Т-72. Его планировалось выпускать силами местногй промышленности в несколько модернизированном варианте.

Лицензия не подразумевала передачу технологию изготовления брони и пушки. Поэтому М-84, по факту, изготавливали на территории Югославии с использованием поступавших из Советского Союза бронекорпусов и основного орудия.

Фото производителя.

Сборочная линия М-84 располагалась на предприятии в хорватском Славонском Броде. Производство двигателей наладили в Боснии и Герцеговине. Прочие комплектующие изготавливали многие предприятия по всей Югославии, преимущественно в Сербии. В общей сложности с 1983 по 1991 годы югославы «наклепали» около 700 М-84.

Помимо собственной армии, они умудрились продать 75 таких машин Кувейту. Заявляя при этом, что их М-84 отличается от исходного Т-72 на 60%. Возможно, это и так. Однако не всякий специалист сможет сходу определить по внешнему виду, что за аппарат перед ним: М-84 или Т-72.

Исходный Т-72 претерпел несколько этапов модернизации. Пожалуй, главной из них стала установка двух турбонагнетателей и интеркулера на исходный дизель В-46, благодаря чему мощность последнего выросла с 780 до 1000 л.с. В последние годы выпуска М-84 получил модернизированную гидравлическую подвеску и усиление защиты: на лобовой косой пластине корпуса дополнительно установили бронелист толщиной 16 мм.

Орудие так и осталось «советским»: 125-мм гладкоствольной пушкой. Зато исходные системы управления огнем, приборы наблюдения и связи югославы заменили на свои собственные. Как и советский 7,62-мм пулемет ПКТ на доморощенный аналог.

Фото производителя.

Таким образом, бандеровцы получили примерно половину танкового батальона. Пусть и состоящую из откровенно древних машин. Но в качестве замены неуклонно выбиваемых российским дронами-камикадзе «Леопардов» и «Абрамсов», и старая «советская» техника — на вес золота.

Тем более, что небольшой (по сравнению с натовской «броней») боевой вес М-84 (не более 45 тонн) в условиях украинской распутицы делает машины этого типа еще более востребованными. Поскольку «немцы» и «американцы» по раскисшему чернозему перемещаются с большим трудом: застревают, болезные...