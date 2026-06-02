Конец «Кукидоси»: российский дрон сжег первого «японца»

В Сети появилось первое четкое видеодоказательство попадания российского FPV-дрона по одному из относительно недавно вставших на вооружение ВСУ японских военных внедорожников ‑ Toyota HMV BXD10 Koukidousy.

Безвестного российского военного «дроновода» ‑ оператора FPV-беспилотника, воюющего где-то на Сумском направлении ‑ мможно поздравить! Судя по всему, он стал первым среди коллег, кто сумел поразить экзотическую для украинского конфликта машину — «японский Хаммер» ‑ Toyota HMV BXD10 Koukidousy.

Напомним, что об отправке бандеровцев партии таких «проходимцев» из наличия японских Сил самообороны стало известно в самом конце 2025 года. Характерно, что информация о количестве машин в той поставке не афишировалась. То есть речь могла идти как о десятках, так и о сотнях Toyota.

Что касается экземпляра, ликвидированного на днях под Сумами, то его вояки хунты приспособили под мобильную огневую точку. В кузове «Кукидоси» установили дистанционно-управляемый боевой модуль производства испанской оборонной компании EM&E Group — модель Guardian 1.5 с 12,7-мм крупнокалиберным пулеметом M2 Browning.

Если кто не знал, ВСУ массово применяют всевозможного типа пикапы, вооруженные пулеметными установками в качестве мобильного средства ПВО, для борьбы с российскими дальнобойными дронами типа «Герань», «Гербера» и т.п. Их размещают на вероятных маршрутах пролета, а также в непосредственной близости от защищаемых объектов.

Конкретно этого «японца» подловили относительно недалеко от линии боевого соприкосновения ясным днем. Судя по всему, его экипаж ждал ночи, чтобы занять позицию для охоты за нашими «Геранями». Не дождался...

В англоязычном названии Toyota HMV BXD10 Koukidousy последнее слово является переводом японского обозначения 高機動車 - «высокомобильное транспортное средство». Отечественным любителям суровых внедорожных покатушек эта полноприводная модель известна своей гражданской версией ‑ Toyota Mega Cruiser.

Военную ипостась брутального внедорожнка порой называют «японским Хаммером» ‑ из-за характерной внешности. Хотя, разумеется, никакого отношения к «американцу» этот автомобиль, выпускаемый с 1993 года компанией Hino — грузовым подразделением Toyota Motor Corporation — не имеет.

Забавно (но только для нас) звучащее название «Кукудоси» носит здоровенный автомобиль совершенно не смешного армейского вида. «Квадратные» формы кузова с габаритами 4,91х2,15х2,35 м, снаряженная масса — более 2,5 тонн. Постоянный полный привод с «грузовым» клиренсом в 420 мм. Плюс эта штуковина может везти до 2 тонн полезной нагрузки. Двигатель ‑ 4-цилиндровй 3-литровый дизель мощностью 170 л.с. По ровной дороге мотор может разогнать это ТЧ до 125 км/ч.

В трансмиссии применены 4-ступенчатый «автомат», самоблокирующийся межосевой дифференциал и ступичные редукторы. Для повышения маневренности заднюю ось оснастили механизмом самоподруливания: колеса могут поворачиваться на угол до 12 градусов. Благодаря этому, Toyota HMV (фактически ‑ легкий полноприводный грузовик) может похвастать радиусом поворота всего в 5,6 м. В базовом исполнении авто выпускается в кузове пикап с тентованой двухместной кабиной и скамейками по бортам открытого кузова. На них могут разместиться до восьми пехотинцев.

Силы самообороны, как официально называются ВС Страны восходящего солнца, помимо базовой комплектации используют Toyota HMV в качестве носителя различных видов тяжелого вооружения и для буксировки легких орудий и минометов. А в ее кузов, помимо пулеметных установок, монтируют безоткатные орудия, пусковые легких ЗРК и противотанковых комплексов и т.д.

Судя по видео с поражением хохлятской «Кукидоси», на Украину отправились машины в базовом исполнении — пикапы со скамейками в кузове. И хохол, похоже, нашел им наиболее адекватное (с учетом сложившейся для него ситуации на поле боя) применение — носителя пулеметного вооружения для мобильных огневых групп ПВО.

Обращает на себя внимание тот факт, что «японский подгон» вооружили не каким-то «колхозом» типа счетверенной установки древних пулеметов «Максим», а дорогой испанской техникой — дистанционно управляемым модулем с американским крупнокалиберным «кулеметом». Если кто не знал ‑ так упоротые укронацисты называеют «пулемет»...