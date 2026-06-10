Парк из нескольких сотен пожилых бронемашин родом с Туманного Альбиона, оказавшихся в распоряжение ВСУ, почти перестал существовать. Недавно в Вальгалу для бронетехники (если такая существует) отправился командно-штабной FV105 Sultan.

Название бронемашины FV105 Sultan мало о чем говорит человеку, лишь поверхностно следящему за происходящим в зоне СВО. Это не распиаренные в свое время на весь белый свет Abrams с Leopard, да Bradley с MaxxPro. Между тем, FV105 Sultan относится к семейству британских легких бронетранспортеров под названием CVR(T) ‑ Combat Vehicle Reconnaissance (Tracked) ‑ «боевая машина разведки (гусеничная)». В него входят (или, скорей, «входили») шесть машин разного боевого назначения на общей гусеничной платформе.

В общей сложности в распоряжении бандеровцев в конце концов оказалось без малого 400 CVR(T) разных типов. Помимо командно-штабной FV105 Sultan, в списке значились разведывательный FV107 Scimitar, БТР FV103 Spartan, машина огневой поддержки пехоты FV101 Scorpion, санитарный FV104 Samaritan и ремонтно-эвакуационный FV106 Samson. Любопытно, что непосредственно из Британии в последний путь в «страну 404» отправилось чуть менее пары сотен CVR(T).

Перед этим от этого бронестарья таким же образом избавились латвийские ВС. Дело в том, что задолго до начала украинских событий, в середине «нулевых», англичане продали прибалтам 200 списанных CVR(T) разных типов. Со временем до «горячих латышских парней» тоже дошло, что британский товар в современной войне имеет боевую ценность примерно как у легендарного Т-34, например. И при первой же возможности перепродали свои залежи британского барахла хохлам. Благо, последние не привередничали — брали что дают.

Для понимания масштабов «счастья» под названием CVR(T), обрушившегося на ВСУ, следует сказать, что на вооружение британских ВС это семейство встало в 1970 году. А в середине 1980-х производство было свернуто на отметке чуть более 1800 экземпляров. Уже тогда, надо заметить, эти броневики не блистали особой удалью.

Их корпуса сваривали из алюминиевых пластин толщиной не более 20 мм. С боков и сзади «коробочки» способны противостоять огню разве что легкого стрелкового оружия. Только в лобовой проекции заявляется стойкость к огню из крунокалиберного пулемета.

Габариты машины — 4,8х2,1х2,2 метра. Только у «Султана» он на 40 см выше — чтобы начальству было комфортнее жить. Scorpion оснащен 76-мм орудием, размещенным в поворотной башне на крыше корпуса. Scimitar ‑ 30-мм автопушкой, спаренной с 7,62-мм пулеметом. Единственное оружие «микроБТР» Spartan (вмещает, помимо экипажа, всего четверых пехотинцев) и командно-штабной FV105 Sultan — 7,62-мм пулемет. «Санитару» Samaritan и БРЭМ Samson штатное вооружение вообще не полагалось.

У всех CVR(T) мотор расположен в передней части корпуса. Изначально это был 4,2-литровый карбюраторный V6 мощностью 195 л.с. от Jaguar. Значительно позднее, в конце 1900-х, семейство начали переводить на менее прожорливые дизельные 6-литровые двигатели Cummins BTA мощностью 125 л.с. Причем КП при этом оставалась прежняя ‑ 7-ступенчатая полуавтоматическая David Brown TN15. Силовые агрегаты на ровной дороге могут разогнать 8-9-тонную (в зависимости от модификации) CVR(T) до 80 км/ч.

Механик-водитель располагается слева от моторно-трансмиссионного отделения FV105 Sultan. За его спиной сидит командир, выполняющий также функции стрелка. Пулемет размещен в шкворневой установке на крыше рядом с люком над его головой.

Плечом к плачу с начальством умещается радист. Кормовое отделение отдано под «офис». По левому борту тут установлена скамья, рассчитанная на трех штабных офицеров. Напротив них — стол и вертикальная доска для карт. В корме — широкая распашная дверь.

Хохол, разумеется, использует КШМ FV105 Sultan не по прямому назначению, а как обычный БТР. Как, кстати, и санитарный FV104 Samaritan. Внутри тут, конечно, не так комфортно и просторно как в здоровенной M2 Bradley. Да и с точки зрения защиты «американец» на голову выше британского алюминиевого старичка.

Однако это не мешало хохлу активно использовать «Султанов» в прифронтовой логистике. Все равно машины в таки условиях стали почти одноразовым «расходником» из-за массового использования обеими сторонами конфликта дронов-камикадзе.

Потерять дорогого и более-менее современного «американца» гораздо обиднее, чем старого и мелкого «англичанина». Вот ВСУ их и эксплуатировали по-максимуму на ниве подвоза «пушечного мяса» на передний край. Настолько интенсивно, что на текущий момент большинство CVR(T) уже перешли в состояние металлолома. Пусть и достаточно дорогого — алюминиевого...