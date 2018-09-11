Рынок подержанных автомобилей в России вырос на 2,7%

За LADA в рейтинге популярности следует Toyota: «японцы» в августе были перепроданы 54 600 раз, прибавив к доле рынка 2,9% по сравнению с тем же периодом 2017 года. ТОП-3 замыкает еще один иностранный бренд — Nissan, приглянувшийся 28 000 покупателей и поднявший процентные показатели на 7,1 пункта.

Самой продаваемой моделью за прошедший месяц эксперты назвали LADA 2114 (второе название автомобиля — Samara), которая пришлась по душе и по карману 13 400 автомобилистам и потеряла 4,6% от доли вторичного рынка относительно прошлого года. Вторую строчку занял Ford Focus (12 700 автомобилей: +5,4%), традиционно ставший самой популярно подержанной иномаркой.

Тройку лидеров замыкает еще один «россиянин» — LADA 2107 (11 300 машин, −9,1%), «вазовская классика», простоявшая на конвейере практически в неизменном виде с 1982 по 2012 годы.

Надо отметить, что за прошедшие восемь месяцев на «вторичке» было продано 3,5 млн. автомобилей, что на 2,2% больше, чем за то же время в прошлом году, сообщает агентство «Автостат».