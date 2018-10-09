Продажи новых LCV в России выросли на 5,3%

С января по сентябрь отечественные дилеры смогли увеличить объем рынка фургонов, микроавтобусов и маленьких грузовиков на 5,8%.

Самым популярным брендом в сентябрьском рейтинге LCV назван российский GAZ: автомобили этой марки заняли около 40% от общего объема продаж в этом сегменте. За первый месяц осени производитель сбыл 3700 своих авто и снизил показатель на 3,2% относительно прошлого года.

Второе место досталось компании «УАЗ». Ульяновский завод в этом месяце тоже в минусе, он реализовал 1200 машин, просев на 3,5%. По данным агентства «Автостат» на третьей строчке поселился Ford с продажами в 1000 единиц (+47%).

Четвертую позицию заняла LADA, чей коммерческий транспорт разошелся тиражом в 837 экземпляров (+53,3%), уступив американцам. ТОП-5 замыкает Mercedes-Benz, отдавший 549 единиц техники (-7,9%).