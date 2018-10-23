Рассекречена внешность нового Ford Focus ST

На фотографиях Ford Focus ST в кузове черного цвета. Легко можно разглядеть надпись ST на фальшрадиаторной решетке, которая, кстати, очень схожа с этой деталью «Фокуса» в модификации ST-Line. Общее оформление получили также бамперы и передние «противотуманки». Дизайн кормы тоже практически идентичен, взрывной характер Ford Focus ST выдает только пара внушительных патрубков выхлопной системы, расположенных по бокам от заднего диффузора.

Эксперты уверены, что под капотом поселится модифицированный двухлитровый турбированный мотор. О точных технических характеристиках авто производитель пока ничего не говорит, но можно утверждать, что мощности прибавится про сравнению с двигателем предшественника (252 л. с.). Покупателям стоит рассчитывать на выбор между пятиступенчатой механической коробкой передач и «автоматом» с двумя сцеплениями, сообщает Motor1.

Не известно, будет ли такой Focus представлен у нас. Но, скорее всего, этого не произойдет. Американцы не привозят к нам, по крайней мере пока, «горячие» автомобили, поскольку их прайс тоже может обжечь. Поэтому модель в ST-версии не придется по вкусу среднестатистическим российским покупателям, а те, кто может себе позволить авто подороже, наверняка обратят свой взгляд в сторону премиум-сегмента.