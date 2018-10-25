Toyota увеличила продажи в два раза, но KIA и Hyundai не догнала

С начала года Toyota отдала в руки покупателям 77 816 новых машин, что на 15% больше прошлогодних показателей. В российском рейтинге популярности бренд занял четвертое место, уступив тройке бесспорных лидеров LADA, KIA и Hiundai.

Самым продаваемым автомобилем марки по-прежнему остается кроссовер Toyota RAV4. За первый осенний месяц японский «паркетник» разошелся тиражом в 3851 экземпляр, что на 1410 автомобилей больше относительно прошлогоднего спроса. В отечественном автомобильном хит-параде по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) модель поселилась на восьмом месте.

Кроме того, в сентябре в ТОП-10 попало еще одно авто японской марки: Toyota Camry (3240 машин, +1232 экземпляров). С августа седан смог перебраться с 17-го места на десятое.

Кстати, как уже писал портал «АвтоВзгляд», Toyota RAV4 в следующем году отмечает 25-летний юбилей. Отмечая круглую дату, производитель выпустил кроссовер в юбилейной версии 25th Anniversary. Новинка уже приехала в Россию, ее ценник стартует от 1 966 000 рублей.