В России резко выросли продажи подержанных автомобилей

В рейтинге популярности на «вторичке» продолжает лидировать LADA — четверть всех продаж. Всего во вторые руки было передано 132 700 единиц «автовазовской» продукции. Это количество превосходит показатели прошлого октября на 2,7%. За отечественным брендом с большим отставанием следует Toyota: «японцы» пришлись по вкусу 55 900 покупателям, подняв сбыт на 10,1%. Третье место досталось Nissan — 28 200 авто (+12,2%).

Четвертую позицию заняли корейцы: подержанные автомобили Hyundai разошлись тиражом в 26 100 автомобилей (+17,3%). Пятерку самых популярных марок замыкает KIA с показателем в 23 600 экземпляров (+25%), сообщает агентство «Автостат».

Остается добавить, что с начала года на отечественном рынке продали около 4,5 млн. «бэушных» легковушек. Это на 2,7% больше, чем за тот же период 2017 года. Для сравнения: с января по октябрь автобрендам удалось реализовать 1 277 556 новых авто (+14,1%).