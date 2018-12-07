Объявлена цена на эксклюзивный Nissan GT-R50

Экстерьер серийного Nissan GT-R50 практически полностью позимствован у прототипа, дебютировавшего этим летом на Фестивале скорости в Гудвуде. В этом соревновании по подъему на холм участвуют ретрокары, а широкой публике представляют ультрасовременные концепты.

Автомобиль соберут ограниченной серией в 50 экземпляров. Причем новинку оценили в кругленькую сумму в 990 000 евро, и это без учета налоговых сборов и дополнительного оборудования. По актуальному курсу прайс равен примерно 74,5 млн. рублей.