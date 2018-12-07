Объявлена цена на эксклюзивный Nissan GT-R50

Готовится к выпуску Nissan GT-R50 — юбилейная версия спорткара, посвященная 50-летию модели: уже утвержден окончательный дизайн, определен ценник и даже принимаются заказы. Над внешним видом авто трудилась инжиниринговая компания Italdesign, которой так же «стукнул полтинник».
Экстерьер серийного Nissan GT-R50 практически полностью позимствован у прототипа, дебютировавшего этим летом на Фестивале скорости в Гудвуде. В этом соревновании по подъему на холм участвуют ретрокары, а широкой публике представляют ультрасовременные концепты.
Автомобиль соберут ограниченной серией в 50 экземпляров. Причем новинку оценили в кругленькую сумму в 990 000 евро, и это без учета налоговых сборов и дополнительного оборудования. По актуальному курсу прайс равен примерно 74,5 млн. рублей.
Отметим, что в основу дорогостоящего авто с 720-сильным мотором лег последний Nissan GT-R NISMO. В свое время для кузова прототипа художники подобрали два цвета: основной серый и золотистый для акцента на деталях. Но при заказе серийной машины покупатели могут выбрать любое сочетание оттенков.
Стоит напомнить, что японско-итальянский концепткар появлялся на публике не только в Гудвуде: его видели на гоночной трассе Спа-Франкоршам в Бельгии, на соревнованиях Rolex Monterey Motorsports Reunion в США и на выставке Nissan Crossing в Японии, а отныне он станет экспонатом в галерее Nissan в Иокогаме.