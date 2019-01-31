Land Rover отказался от трехдверной модификации внедорожника Range Rover

К несчастью ярых поклонников марки Land Rover, компания отказалась от выпуска трехдверной модификации внедорожника Range Rover, которая должна была получить название SV Coupe. К такому решению британцев подтолкнула острая необходимость сокращения издержек.
Изначально предполагалось, что особая серия автомобилей Range Rover — трехдверная модификация SV Coupe — выйдет лимитированным тиражом в 999 экземпляров. Представители компании даже озвучивали ориентировочную цену новинки — 240 000 фунтов стерлингов, что по текущему курсу эквивалентно 20,6 млн. рублей.
Любопытно, но некоторые покупатели, по данным издания Auto Express, готовы были заплатить за трехдверный «Рендж» гораздо больше — порядка 340 000 фунтов (29,2 млн целковых). Так оценивался автомобиль, созданный по индивидуальному заказу. Но даже несмотря на то, что потенциальный спрос на SV Coupe есть, британцы решили отказаться от его создания.
По словам представителей Land Rover, огромное влияние на ситуацию оказала необходимости сокращения издержек — в настоящее время у британцев попросту нет средств на производство имиджевых машин. Автостроитель намерен уменьшить операционные расходы на 2,5 млрд. фунтов. Разумеется, это коснется не только модельного ряда, но и сотрудников — 4500 рабочих уже ищут себе новое «пристанище».
Напомним, Range Rover SV Coupe дебютировал минувшей весной на Женевском моторшоу. Под капотом трехдверного внедорожника должен был «поселиться» пятилитровый V8 мощностью 565 л. с. и максимальным крутящим моментом 700 Нм.