Land Rover отказался от трехдверной модификации внедорожника Range Rover

По словам представителей Land Rover, огромное влияние на ситуацию оказала необходимости сокращения издержек — в настоящее время у британцев попросту нет средств на производство имиджевых машин. Автостроитель намерен уменьшить операционные расходы на 2,5 млрд. фунтов. Разумеется, это коснется не только модельного ряда, но и сотрудников — 4500 рабочих уже ищут себе новое «пристанище».

Напомним, Range Rover SV Coupe дебютировал минувшей весной на Женевском моторшоу. Под капотом трехдверного внедорожника должен был «поселиться» пятилитровый V8 мощностью 565 л. с. и максимальным крутящим моментом 700 Нм.