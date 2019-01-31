Олень на капоте «Волги» ГАЗ-21 и другие серийные убийцы пешеходов

Не секрет, что при столкновении с автомобилем, большинство травм пострадавшие получают от удара его передней частью. При этом тяжесть повреждений напрямую зависит от формы и рельефа элементов кузова, которые там находятся.

К счастью, в автомобильном дизайне уже давно прошла мода на травмоопасные излишества в оформлении экстерьера, которые нещадно калечили людей в прошлом веке. Да и материалы, из которых сейчас изготавливается кузов машины, не такие прочные, как в прошлом веке.