Олень на капоте «Волги» ГАЗ-21 и другие серийные убийцы пешеходов

С каждым годом мировой автопром все больше внимания уделяет системам безопасности не только для пассажиров и водителей, но и для пешеходов. Для них уже придумали демпфирующие передние бамперы и внешние подушки безопасности. Увы, но раньше конструкторы особо не заморачивались на эту тему, и с чистой совестью устанавливали на фронтальную часть кузова остроконечные элементы. Иногда такие безделушки не давали шансов выжить никому, кто попадался на пути даже при самой незначительной скорости.
Не секрет, что при столкновении с автомобилем, большинство травм пострадавшие получают от удара его передней частью. При этом тяжесть повреждений напрямую зависит от формы и рельефа элементов кузова, которые там находятся.
К счастью, в автомобильном дизайне уже давно прошла мода на травмоопасные излишества в оформлении экстерьера, которые нещадно калечили людей в прошлом веке. Да и материалы, из которых сейчас изготавливается кузов машины, не такие прочные, как в прошлом веке.
Фигурки на капоте
Достаточно взглянуть на фигурку ретивого оленя с приподнятыми копытами, украшавшего капот знаменитой «Волги» ГАЗ-21, чтобы представить тяжесть увечий тех, кто напарывался на его железные рога.
Кстати, рогатые парнокопытные прискакали на наш Горьковский автозавод из-за океана. Американский пешеход явно страдал чаще нашего — ведь кто только не взгромождался в прошлом веке на капоты «линкольнов», «бьюиков», «крайслеров» и прочих заморских машин — боги, люди, звери, птицы (в основном орлы), и даже ракеты и самолеты.
Pop-up headlights или «скрытые фары», выплывающие из кузова, впервые появились в 1936 году на Alfa Romeo 8C Pininfarina Berlinetta. Эта «фишка» надолго прижилась в мировом автопроме, и одной из последних моделей, в которой она использовалась был Lotus Esprit 2004 года.
Чаще всего такие фары имели квадратные корпуса, которые торчали из капота, нарушая аэродинамику кузова и причиняя лишние проблемы для возникших на пути пешеходов. На некоторых авто, как, например на итальянском спорткаре Cizeta V16T, pop-up headlights устанавливались в два ряда, и тогда они превращались в машины-убийцы.
Отдельные противотуманки
За всю историю мирового автопрома на какую часть кузова только не устанавливались отдельные противотуманки. Самый безопасный вариант с точки зрения безопасности для пешехода, это когда они прилаживались на крышу.
Но чаще всего желтые фонари крепились на радиатор или бампер, и в случае наезда на человека чаще всего разбивались, причиняя пострадавшим дополнительные травмы. И если сейчас на серийных машинах подобных штатных противотуманок уже не увидишь, то этот аксессуар по-прежнему благополучно используется в «гаражном тюнинге» старых внедорожников.
Слава Богу, современный автопром избавился и от других травмоопасных элементов кузова — остроконечных козырьков над фарами, клыков на бампере, «акульих плавников» на капоте или крыльях, выпуклых и угловатых радиаторных решетках и т. д. Казалось бы, проблема решена, но не тут-то было.
Возвращаясь к теме любителей бездорожья, признаем тот факт, что некоторые из них привыкли рассекать по городским улицам на своих «вездеходах», забывая убрать с фронтальной части машины выпирающую вперед лебедку. Согласитесь, вряд ли она смягчит удар угодившему под колеса человеку. Впрочем, как и любой элемент тюнинга передней части машины в виде какого-нибудь кенгурятника или нестандартного бампера.