Американцы выкатили лимузин-самолет за 5 млн. долларов

Чем же можно удивить современного человека, особенно интересующегося последними новинками техники и автомобилестроения. Думаете ничем? А как вам лимузин за 5 млн. долларов, построенный из бизнес-джета — маленького самолета для частных перевозок?
Проект Limo-Jet начали разрабатывать еще в 2006 году. Дизайнеру и изобретателю Дэну Харрису, а также владельцу Фрэнку ДеАнджело понадобилось около 12 лет, чтобы довести задумку до полноценного автомобиля. В длину лимузин достигает 12,8 метра, в ширину — 2,4 метра при высоте в 3,5 метра.
Авто построили из самолета, собранного компанией Learjet. Но вместо реактивного мотора, машину оснастили бензиновой V-образной «восьмеркой», чьи характеристики создатели держат в строжайшем секрете. А штатное место турбин заняли динамики навороченной акустической системы. Помощь при маневрах оказывает целая система наружных камер. Причем 5,5-тонная махина может разгоняться до 160 км/ч.
В шикарном салоне с морем разнообразных плюшек, светодиодной подсветкой и множеством иллюминаторов в стенах и потолке, с комфортом размещается восемь человек. На создание этого чуда, имеющего между прочим доступ к общественным дорогам Соединенных Штатов, ушло более миллиона долларов.
За конечный продукт разработчики планируют выручить не меньше 5 млн. В рублях по актуальному курсу эта сумма приравнивается приблизительно к 330 млн.