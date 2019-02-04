Американцы выкатили лимузин-самолет за 5 млн. долларов

Проект Limo-Jet начали разрабатывать еще в 2006 году. Дизайнеру и изобретателю Дэну Харрису, а также владельцу Фрэнку ДеАнджело понадобилось около 12 лет, чтобы довести задумку до полноценного автомобиля. В длину лимузин достигает 12,8 метра, в ширину — 2,4 метра при высоте в 3,5 метра.

Авто построили из самолета, собранного компанией Learjet. Но вместо реактивного мотора, машину оснастили бензиновой V-образной «восьмеркой», чьи характеристики создатели держат в строжайшем секрете. А штатное место турбин заняли динамики навороченной акустической системы. Помощь при маневрах оказывает целая система наружных камер. Причем 5,5-тонная махина может разгоняться до 160 км/ч.