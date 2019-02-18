В России упало производство легковых машин

Если сравнивать эти данные с цифрами годичной давности, то производство осталось практически на том же уровне, снизившись лишь на 0,1%. Но все же на отечественных мощностях произошли кое-какие положительные подвижки. Например, на конвейер мультибрендового калининградского автозавода встал KIA K900 — новый Quoris, сменивший не только поколение, но и название. Кроме того, в январе начали выпускать обновленный американо-российский внедорожник Chevrolet Niva.

Выпуск моторов тоже просел. В первом месяце года собрали 16 600 двигателей, что по сравнению с концом прошлого года меньше аж на 37,9%, а относительно прошлого января отрицательная динамика составила 7,5%.

Стоит добавить, что за отчетный период выпустили 20 200 автомобильных кузовов. Это на 10% больше показателей прошлого года. Грузовые автомобили выехали за ворота отечественных заводов в количестве 4100 машин (-20,9%), а автобусов собрали всего 450 штук (-41,6%).

Такую неутешительную динамику российские автостроители показали благодаря упавшему спросу на новые машины, вызванному, в том числе, растущими ценами. Напомним, что в январе, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), было реализовано всего 103 064 легковушки и легких коммерческих авто, что лишь на 0,6% больше прошлогодних продаж.