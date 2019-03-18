Названы сроки выхода на рынок нового Volkswagen Golf

Сначала ходили слухи, что Volkswagen Golf свежей генерации будет представлен на отдельном мероприятии этим летом. Затем появилась информация о дебюте популярного «немца» на мотор-шоу во Франкфурте в середине сентября. Теперь же первый показ и вовсе отложили на самый конец года.

По информации, попавшей в руки изданию Automotive News Europe, причиной стали технические проблемы. Производитель обещает для новой «пятидверки» так называемую полностью цифровую кабину с функциями постоянного подключения к облачным сервисам. По задумке маркетологов, обилие цифровых технологий должно переманить покупателей, нацелившихся на премиальные хетчи. Но, видимо, во время разработки что-то пошло не так.