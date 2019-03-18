Названы сроки выхода на рынок нового Volkswagen Golf

Самый продаваемый автомобиль в Европе Volkswagen Golf в скором времени сменит поколение. Об этом говорят не только шпионские фото. По данным, полученным из инсайдерских источников, премьера хетчбэка обсуждалась на ежегодной конференции бренда в Вольфсбурге.
Сначала ходили слухи, что Volkswagen Golf свежей генерации будет представлен на отдельном мероприятии этим летом. Затем появилась информация о дебюте популярного «немца» на мотор-шоу во Франкфурте в середине сентября. Теперь же первый показ и вовсе отложили на самый конец года.
По информации, попавшей в руки изданию Automotive News Europe, причиной стали технические проблемы. Производитель обещает для новой «пятидверки» так называемую полностью цифровую кабину с функциями постоянного подключения к облачным сервисам. По задумке маркетологов, обилие цифровых технологий должно переманить покупателей, нацелившихся на премиальные хетчи. Но, видимо, во время разработки что-то пошло не так.
Правда, представители VW официально придерживаются иной версии: во-первых, автомобиль заслуживает отдельной премьеры. А во-вторых, если его показать осенью, то продажи начнутся как раз под Рождество, а в это время для автодилеров — мертвый сезон. Зато дебют в конце года, и запуск на рынок в начале следующего — это то, что нужно для успеха.
Напомним, что совсем недавно новый Golf восьмого поколения засветился на шпионских снимках абсолютно без камуфляжа. Авто получило совершенно новую оптику, переработанные бамперы и слегка перелицованную радиаторную решетку.