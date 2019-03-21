Какие японские автомобили наиболее востребованы в России

Аналитики подсчитали февральские продажи и пришли к выводу, что лидером в рейтинге японских авто остается Toyota Camry, понравившийся 2973 покупателям. Бизнес-седан, чей ценник начинается от 1 573 000 рублей в общем хит-параде занял восьмое место. Напомним, что на вооружении «четырехдверки» три бензиновых мотора: двухлитровый мощностью 150 л. с., 181-сильный объемом 2,5 литра и движок на 3,5 л, развивающий до 249 «лошадей» — на выбор.

Вторая строчка досталась кроссоверу Nissan X-Trail, разошедшимся тиражом в 2299 автомобилей. А ТОП-3 замыкает компактный «паркетник» этого же бренда Nissan Qashqai с продажами в 2068 экземпляров. На четвертом месте прописался реализованный в количестве 1926 штук Mitsubishi Outlander. А на пятом — Toyota RAV4 с объемом в 1826 авто.

Напомним, что всего за прошедший месяц отечественные дилеры смогли реализовать 128 406 легковых машин и легкого коммерческого транспорта, причем рынок впервые за 22 месяца просел, уйдя в минус (-3,6%). Самым популярным автомобилем у нас стала «россиянка» LADA Granta с показателем в 10 574 авто.