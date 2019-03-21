Несправедливые положения ПДД, по которым наказывают законопослушных водителей

onliner.by
Когда морализаторы и фарисеи от безопасности дорожного движения разбрасываются фразами про «ПДД, написанные кровью», порой возникает острое желание дополнить — «кровью водителей, строго соблюдающих Правила».
Максим Строкер

Банальная дорожная ситуация: вы находитесь в левой полосе движения, готовясь повернуть налево. Все делаете по правилам: заранее и плавно притормаживаете перед разрывом в сплошной осевой линии, включаете левый «поворотник», убеждаетесь, что все машины, идущие во встречном направлении, проехали и путь чист, трогаетесь, начинаете поворот… И в этот момент в ваш левый борт на полном ходу врезается лихой «джигит»!

Просто он всех обгонял по встречке, в нарушение Правил. Ну очень спешил, да! Вы возмущены, что «летчик» устроил ДТП и чуть было не убил вас при этом. Но очень скоро узнаете, что виновником авари, считается не наглый нарушитель, а именно вы!

Поскольку, оказывается, «не убедились в безопасности маневра» перед его началом. То есть, российское законодательство считает, что в этом случае причиной аварии становится не наглый выезд на «встречку», а аккуратный поворот законопослушного водителя.

Мол, не сверни он влево, «летчик» спокойно просвистел дальше по встречной полосе и ДТП не случилось бы.

Примерно так же рассуждают гаишники и суды и в другой, но похожей ситуации — когда законопослушный водитель поворачивает из крайне правого ряда направо и в этот момент получает в правый борт своего авто бампер «умника», обгоняющего всех по обочине.

Известны даже случаи, когда поворачивающего влево таранили машины, прущие по встречной(!) обочине. И вновь работало пресловутое «не убедился в безопасности маневра», и вновь виноватым назначали не нарушителя ПДД — «обочечника», а спокойного и осмотрительного водителя, осуществлявшего поворот.

Да, несколько лет назад Верховный Суд разъяснил, что двигающийся по обочине транспорт не имеет преимущества проезда. Однако, в ПДД об этом прямо не говорится. По этой причине полицейские и судьи «на местах» имеют возможность вертеть законом, как «дышлом».

Еще одна несправедливость в отношении водителя имеется не в ПДД, но в Гражданском кодексе, в его статье 1079. Если водитель темной ночью на скоростной трассе собьет пьяного селянина, в одежде без светоотражающих элементов внезапно вывалившегося из кустов на дорогу вне пешеходного перехода — отвечать за нанесенный такому умнику вред все равно придется водителю.

Даже если его официально признают невиновным в аварии. Управляешь «средством повышенной опасности» — плати нарушителю ПДД за последствия, которые он сам себе организовал, выскочив на дорогу в неположенном месте!

Вот и спрашивается: почему законопослушный водитель должен не только следить за штатной дорожной обстановкой, но еще и предугадывать поступки идиотов, сознательно нарушающих ПДД?

Они же сами создают аварийные ситуации. Это их личный выбор, мало ли кто и как желает самоубиться на дороге — почему из-за этого российское законодательство заставляет страдать невиновных водителей, просто оказавшихся в неудачное время в неудачном месте?

встречная полоса, суд, ПДД, авария, ДТП, ГИБДД
21 марта 2019
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