Несправедливые положения ПДД, по которым наказывают законопослушных водителей

Банальная дорожная ситуация: вы находитесь в левой полосе движения, готовясь повернуть налево. Все делаете по правилам: заранее и плавно притормаживаете перед разрывом в сплошной осевой линии, включаете левый «поворотник», убеждаетесь, что все машины, идущие во встречном направлении, проехали и путь чист, трогаетесь, начинаете поворот… И в этот момент в ваш левый борт на полном ходу врезается лихой «джигит»!

Просто он всех обгонял по встречке, в нарушение Правил. Ну очень спешил, да! Вы возмущены, что «летчик» устроил ДТП и чуть было не убил вас при этом. Но очень скоро узнаете, что виновником авари, считается не наглый нарушитель, а именно вы!

Поскольку, оказывается, «не убедились в безопасности маневра» перед его началом. То есть, российское законодательство считает, что в этом случае причиной аварии становится не наглый выезд на «встречку», а аккуратный поворот законопослушного водителя.

Мол, не сверни он влево, «летчик» спокойно просвистел дальше по встречной полосе и ДТП не случилось бы.