Сразу три модели KIA получили престижную награду за дизайн

Жюри, состоящее из 40 независимых экспертов в сфере дизайна, номинировало хетчбэк KIA Ceed и универсал Ceed SW свежего поколения, а также совершенно новый ProCeed в стильном кузове shooting brake.

Стоит напомнить, что над внешним видом всех трех автомобилей трудились специалисты бренда из европейского подразделения во Франкфурте-на-Майне. Руководил работой именитый Петер Шрайер — главный дизайнер компании Hyundai Motor Group (Hyundai + KIA), ранее работавший в концерне Volkswagen в основном с моделями Audi. Также к победе приложил руку ведущий художник марки в Европе Грегори Гийом.