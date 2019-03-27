Сразу три модели KIA получили престижную награду за дизайн

Престижную международную премию за дизайн Red Dot Awards 2019 присудили сразу трем моделям KIA. К слову сказать, бренд не впервые побеждает в этом конкурсе: корейцы получают награды регулярно, начиная с 2009 года. Всего их накопилось уже 24 штуки.
Жюри, состоящее из 40 независимых экспертов в сфере дизайна, номинировало хетчбэк KIA Ceed и универсал Ceed SW свежего поколения, а также совершенно новый ProCeed в стильном кузове shooting brake.
Стоит напомнить, что над внешним видом всех трех автомобилей трудились специалисты бренда из европейского подразделения во Франкфурте-на-Майне. Руководил работой именитый Петер Шрайер — главный дизайнер компании Hyundai Motor Group (Hyundai + KIA), ранее работавший в концерне Volkswagen в основном с моделями Audi. Также к победе приложил руку ведущий художник марки в Европе Грегори Гийом.
На фото KIA Ceed Sportswagon 2019 модельного года
На фото KIA ProCeed
Стоит напомнить, что новые KIA Ceed и Ceed SW доступны и российским потребителям. Отличившиеся модели оснащаются либо 128-сильным «атмосферником» объемом 1,6 л, либо 1,4-литровым турбомотором мощностью 140 л. с. Первый двигатель сочетается как с шестиступенчатой «механикой», так и с шестидиапазонной АКП. Топовый агрегат выступает исключительно с семискоростной DCT c двумя сцеплениями. Ценник «пятидверки» стартует от 1 029 900 рублей, а покупка «сарая» обойдется в 1 069 900.
KIA ProCeed, кстати, тоже вскоре пополнит отечественную продуктовую линейку: к дилерам новинка приедет ближе к концу календарной весны, а заказы на модель откроются 1 апреля.