Aurus показал свой первый гоночный болид

Ролик показал не только силуэт гоночного автомобиля, камера «проехалась» и по логотипам Aurus, разместившимся практически на всех поверхностях кузова. А надпись под видео лаконична и проста: «Скоро».

И чего же нам ждать? В конце прошлого года в российские СМИ просочилась информация из анонимных источников, что отечественная гоночная команда G-Drive Racing собирается расширить поле своей деятельности и выйти вместе с «Аурусом» на трассы Соединенных Штатов, не покидая, конечно, и европейские соревнования.