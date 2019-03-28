Aurus показал свой первый гоночный болид

Пресс-служба отечественного бренда Aurus, собирающего автомобили для первых лиц государства, анонсировала первый гоночный болид марки. Автомобиль стал главным героем 27-секундного видеотизера. На какие соревнования рвется компания, выяснил портал «АвтоВзгляд».
Ролик показал не только силуэт гоночного автомобиля, камера «проехалась» и по логотипам Aurus, разместившимся практически на всех поверхностях кузова. А надпись под видео лаконична и проста: «Скоро».
И чего же нам ждать? В конце прошлого года в российские СМИ просочилась информация из анонимных источников, что отечественная гоночная команда G-Drive Racing собирается расширить поле своей деятельности и выйти вместе с «Аурусом» на трассы Соединенных Штатов, не покидая, конечно, и европейские соревнования.
Судя по всему, компания брендирует спортивный концепткар Oreca 07 для выступления команды на американском чемпионате IMSA WeatherTech SportsCar. Кроме того, ранее ходили слухи, что и на 650-сильный мотор Gibson GL458 марка повесит свой логотип. Подобная практика в спорте существует.
Напомним, что на данный момент в продуктовой линейке Aurus всего одна модель — седан Senat в стандартной и удлиненной версиях. Позже рядом с ним встанет внедорожник Komendant и минивэн Arsenal. А накануне появилась информация, что на базе «четырехдверки» разработали кабриолет для парадов Победы. Не исключено, что подобное авто буде предложено и потребителям.