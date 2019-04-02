Названы цены и дата начала продаж в России нового KIA ProCeed

Элегантный KIA ProCeed дебютировал осенью прошлого года, а в середине февраля прошел российскую сертификацию. Теперь модель добралась до отечественного рынка: на авто можно оформить предзаказ. Да и «живые» машины прибудут к дилерам совсем скоро. Какие ценники повесили корейцы на новинку?
Новейший KIA ProCeed для россиян представили в двух вариантах: GT Line и «подогретом» GT. В арсенале универсала найдется 1,4-литровый турбированный мотор T-GDI мощностью 140 л. с., знакомый нам по «Сиду» свежей генерации.
Кроме того, покупатель может выбрать авто с более производительным 200-сильным движком объемом 1,6 л. Оба агрегата выступают с безальтернативным семиступенчатым «роботом» и двумя сцеплениями.
«Горячий» KIA ProCeed GT отличается 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, а в крышу интегрирован люк с электроприводом.
Автомобиль может похвастать цифровой приборной панелью диагональю 4,2 дюйма, беспроводной зарядкой для смартфона и мультимедийной системой с семидюймовым дисплеем.
Кроме того, новому владельцу наверняка придется по вкусу и аудиосистема с сабвуфером с семью динамиками.
В дилерских шоу-румах ProCeed появится к концу апреля. Ценник на авто в версии GT Line стартуют от 1 519 900 рублей, а за модный shooting brake в варианте GT придется выложить от 1 999 900 «целковых».