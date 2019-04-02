Названы цены и дата начала продаж в России нового KIA ProCeed

Новейший KIA ProCeed для россиян представили в двух вариантах: GT Line и «подогретом» GT. В арсенале универсала найдется 1,4-литровый турбированный мотор T-GDI мощностью 140 л. с., знакомый нам по «Сиду» свежей генерации.

Кроме того, покупатель может выбрать авто с более производительным 200-сильным движком объемом 1,6 л. Оба агрегата выступают с безальтернативным семиступенчатым «роботом» и двумя сцеплениями.

«Горячий» KIA ProCeed GT отличается 18-дюймовыми легкосплавными колесными дисками, а в крышу интегрирован люк с электроприводом.