Названый самые популярные кроссоверы и внедорожники в России

Традиционно, по данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), на верхушке рейтинга прописался Hyundai Creta, разлетевшийся тиражом в 6498 экземпляров, подняв сбыт на 8% по сравнению с данными годичной давности.

Напомним, что «кореец» с ценником, стартующим от 947 000 рублей, предложен со 123-сильным мотором объемом 1,6 л, агрегатированным с шестиступенчатой «механикой» или АКП с аналогичным количеством скоростей. Кроме того, можно выбрать авто, вооруженное двухлитровым движком мощностью 149,6 л. с., сочетающимся только с автоматом. Привод — передний или полный — на выбор.

Вторую строчку занимает Renault Duster с показателем в 3536 автомобилей, потерявший 14% «голосов». На третьем месте прописался Volkswagen Tiguan: свой выбор на «немце» остановили 3120 покупателей (+2%). Кстати, на российский рынок намеревается вернуться «Тигуан» с дизельным мотором под капотом.

Четвертым пунктом следует LADA 4x4 (3044 экземпляров, +31%), первую пятерку замыкает недавно обновившийся Nissan Qashqai (2988 автомобилей, +89%). Далее по порядку следуют: Nissan X-Trail (2790 авто, +60%), Renault Kaptur (2764 единицы, −14%), Chevrolet Niva (2688 экземпляров, +5%), Mitsubishi Outlander (2640 штук, −4%) и Toyota RAV4 (2609 авто, −13%).