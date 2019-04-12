Финны создали для автомобиля ключ по цене Lamborghini Aventador

Финская компания Awain специализируется на создании автомобильных ключей для дорогих спорткаров. Самое дорогое, что представили разработчики — брелок, больше похожий на произведение ювелирного искусства, стоимостью с Lamborghini Aventador SVJ.
«Золотые» ключики Awain изготавливаются вручную, это очень тонкая работа с привлечением часовых мастеров, ювелиров и инженеров. Кроме камешков и драгоценных металлов (кстати, не только золота, но и палладия) в отделке используют ценные породы дерева и редких видов натуральную кожу.
Мастера предлагают три стандартных модели. Самая доступная из них под названием Quantum весит около 200 г, из них 175 — золото. Устройство инкрустировано бриллиантами общим весом 3,6 карата. Другая модель — Serenity — весит столько же, но для нее использовали уже не 354 бриллианта, а 1200. Так что, первая обойдется в 49 000 евро (по актуальному курсу — около 3,5 млн. рублей), а покупка второй выльется в 89 000 евро (6,5 млн. «целковых»).
А вот самый дорогой ключ получил имя Phantom и ценник в 500 000 евро (более 36 млн. рублей): он содержит камней на 34,5 карат. Дорогостоящие новинки только появились на рынке, и будут выпущены ограниченными сериями. Те, что подешевле, соберут в количестве 20 штук каждого вида, а вот модель с самым космическим прайсом создадут в единственном экземпляре.
Кстати, на прошедшем Женевском автосалоне Bugatti представила самый дорогой автомобиль в мире — La Voiture Noire за 11 млн. евро (чуть меньше 800 млн. рублей). Второго такого не существует, как раз под стать бриллиантовому ключу.