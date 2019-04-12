Финны создали для автомобиля ключ по цене Lamborghini Aventador

«Золотые» ключики Awain изготавливаются вручную, это очень тонкая работа с привлечением часовых мастеров, ювелиров и инженеров. Кроме камешков и драгоценных металлов (кстати, не только золота, но и палладия) в отделке используют ценные породы дерева и редких видов натуральную кожу.

Мастера предлагают три стандартных модели. Самая доступная из них под названием Quantum весит около 200 г, из них 175 — золото. Устройство инкрустировано бриллиантами общим весом 3,6 карата. Другая модель — Serenity — весит столько же, но для нее использовали уже не 354 бриллианта, а 1200. Так что, первая обойдется в 49 000 евро (по актуальному курсу — около 3,5 млн. рублей), а покупка второй выльется в 89 000 евро (6,5 млн. «целковых»).