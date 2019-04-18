Легендарный Nissan GT-R отмечает 50-летие новой спецверсией

Nissan GT-R 50th Anniversary Edition выпустят в трех вариантах окраски кузова: традиционном синем Bayside Blue с белыми полосами (ливрею именно такого оттенка имел первый спорткар марки, созданный в 1969 году, для участия в гоночной серии Japan GP), в ослепительно белом (Pearl White) с элементами красного и в серебристом (Super Silver) с белыми полосками. Салон авто в юбилейном исполнении выполнен в серых тонах. Он получил оригинальный дизайн рулевого колеса и рычага переключения передач.

GT-R свежего модельного года оборудован тем же собирающимся в ручную 3,8-литровым V6 мощностью 565 л. с., но с модернизированными турбокомпрессорами. Мотор агрегатирован с шестиступенчатой «механикой». Выпускная система спорткупе также получила ряд доработок.

«Гэтэр» 2020-го модельного года будет представлен на разных рынках в трех вариантах: Premium, Track Edition и NISMO, отличающихся конструкцией турбонаддува и деталями тормозной системы. Напомним, что в России сейчас представлен дореформенный Nissan GT-R в базовой модификации с движком, развивающим до 555 «лошадей». Его ценник начинается от 7 626 000 рублей.