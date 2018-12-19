Японцы представили Nissan GT-R для теннисистов

Таким образом бренд решил ознаменовать свое сотрудничество с победительницей открытого чемпионата US Open 2018 теннисисткой Наоми Осака. Причем чемпионка приняла непосредственное участие в создании цветовых комбинаций для Nissan GT-R в новой версии.

Напомним, что спортсменку объявили послом Nissan после того, как осенью этого года она стала первой японской теннисисткой, победившей в одном из четырех турниров Большого шлема в женском одиночном разряде.

Спорткупе в «теннисной» версии будет представлена в трех новых цветах кузова: черном, белом перламутре и черном перламутре. Кроме того, разработчики предоставят еще три цветовых схемы, которые сочетаются со всеми оттенками кузовного покрытия.

Кстати, вот еще пара особенностей авто — углепластиковый спойлер со светодиодными стоп-сигналами, а также золотая пластинка с номером модели в моторном отсеке. Правда, ценник на «японца» будет объявлен только в январе, да и доступен он будет исключительно на внутреннем рынке.