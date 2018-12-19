Японцы представили Nissan GT-R для теннисистов

Фото: Nissan
Японцы объявили о том, что уже в ближайшие дни начнут принимать заказы на свой легендарный спорткар Nissan GT-R в новой спецверсии. Новинку, в основу которой лег «ДжиТи-Ар» в самой престижной комплектации Premium edition, соберут совсем небольшим тиражом не более 50-и экземпляров.
Светлана Ермолаева

Таким образом бренд решил ознаменовать свое сотрудничество с победительницей открытого чемпионата US Open 2018 теннисисткой Наоми Осака. Причем чемпионка приняла непосредственное участие в создании цветовых комбинаций для Nissan GT-R в новой версии.

Напомним, что спортсменку объявили послом Nissan после того, как осенью этого года она стала первой японской теннисисткой, победившей в одном из четырех турниров Большого шлема в женском одиночном разряде.

Спорткупе в «теннисной» версии будет представлена в трех новых цветах кузова: черном, белом перламутре и черном перламутре. Кроме того, разработчики предоставят еще три цветовых схемы, которые сочетаются со всеми оттенками кузовного покрытия.

Кстати, вот еще пара особенностей авто — углепластиковый спойлер со светодиодными стоп-сигналами, а также золотая пластинка с номером модели в моторном отсеке. Правда, ценник на «японца» будет объявлен только в январе, да и доступен он будет исключительно на внутреннем рынке.

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19 декабря 2018
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