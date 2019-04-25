Свежие подробности о новом Toyota Land Cruiser 300

Японцы готовят к премьере Toyota Land Cruiser 300, который придет на смену старому доброму «двухсотому». Об этом начали поговаривать еще в начале года. По некоторым данным, распространенным заокеанскими СМИ, внедорожник со сменой поколений сохранит рамную конструкцию, но изменит габариты и избавится от одного мотора.
По данным, попавшим в распоряжение наших коллег из Autoblog, Toyota Land Cruiser 300 получит новые размеры, правда едва ли различие с «вездеходом» текущей генерации будет заметно невооруженным взглядом.
В длину авто будет достигать 4948 мм (на 2 мм меньше), в ширину — 1979 мм (на 1 мм меньше) при высоте в 1920 мм (-35 мм). Колесная база новинки составит 2850 мм.
На некоторых рынках, в частности Соединенных Штатов, как уже писал портал «АвтоВзгляд», «Крузак» потеряет бензиновую 5,7-литровую «восьмерку», отдав предпочтение более экономичной «шестерке» с двойным наддувом. В России тоже представлен «японец» с восьмицилиндровым мотором, правда, с отдачей в 309 «лошадей» и объемом 4,6 л. И сохранит ли он такой движок для отечественных покупателей, пока не ясно.
Восьмиступенчатый «автомат» также потеряет актуальность, на его смену придет десятискоростная АКП, как у некоторых моделей Lexus. У нас же такая коробка переключения передач не представлена. Оба мотора из российской линейки (есть еще 249-сильный дизель на 4,5 л) агрегатированы с шестидиапазонным «автоматом».
Ожидается, что Land Cruiser 300, обросший самым современным оснащением, в том числе и мультимедийной системой с 12,3-дюймовым экраном, впервые продемонстрируют на автосалоне в Токио грядущей осенью. В серию модель запустят в начале следующего года.