Свежие подробности о новом Toyota Land Cruiser 300

По данным, попавшим в распоряжение наших коллег из Autoblog, Toyota Land Cruiser 300 получит новые размеры, правда едва ли различие с «вездеходом» текущей генерации будет заметно невооруженным взглядом.

В длину авто будет достигать 4948 мм (на 2 мм меньше), в ширину — 1979 мм (на 1 мм меньше) при высоте в 1920 мм (-35 мм). Колесная база новинки составит 2850 мм.

На некоторых рынках, в частности Соединенных Штатов, как уже писал портал «АвтоВзгляд», «Крузак» потеряет бензиновую 5,7-литровую «восьмерку», отдав предпочтение более экономичной «шестерке» с двойным наддувом. В России тоже представлен «японец» с восьмицилиндровым мотором, правда, с отдачей в 309 «лошадей» и объемом 4,6 л. И сохранит ли он такой движок для отечественных покупателей, пока не ясно.