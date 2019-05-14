В России стартовали продажи Renault Dokker Stepway

Под капотом — на выбор — 82-сильный бензиновый мотор объемом 1,6 л или 1,5-литровый дизель мощностью 90 л. с. Стоит отметить, что дорожный просвет автомобиля такой же, как и у обычного «Доккера». Иными словами, «Степвей» — это не больше, чем маркетинговая фишка. Хотя будущие владельцы могут хвастаться перед окружающими, что ездят на кросс-версии.

Ценник на пассажирский фургон стартует от 1 059 990 рублей. Его производство налажено на мощностях бренда в марокканском Танжере.

Напомним, что французы готовят для российского рынка еще одну новинку — кроссовер с купеобразным кузовом Renault Arkana. Производственный образец представят 22 мая, а вскоре после этого стартуют и продажи «паркетника», но точная дата пока держится в секрете.