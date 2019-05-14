В России стартовали продажи Renault Dokker Stepway

В России пополнилось вcедорожное семейство Stepway: отечественные дилеры начали принимать заказы на Renault Dokker Stepway. Впервые автомобиль показали на Московском автосалоне, прошедшем в августе прошлого года.
Renault Dokker Stepway отличается практичными защитными пластиковыми накладками на бамперы. Кроме того, автомобиль получил расширенные колесные арки, рейлинги на крыше и «противотуманки», окантованные хромом.
Салон может похвастать оригинальной обивкой, кожаной отделкой рулевого колеса и декоративными вставками на центральной панели под «матовый хром». Водительское кресло обзавелось подлокотником, а для задних пассажиров в спинки переднего ряда поставили складные столики.
По умолчанию в списке оснащения авто имеются передние сиденья с обогревом, кондиционер и круиз-контроль, а также легкосплавные диски диаметром 15 дюймов. За доплату можно комплектовать Dokker Stepway информационно-развлекательным комплексом с навигацией MediaNav версии 4.0 и с поддержкой Apple CarPlay и AndroidAuto.
Под капотом — на выбор — 82-сильный бензиновый мотор объемом 1,6 л или 1,5-литровый дизель мощностью 90 л. с. Стоит отметить, что дорожный просвет автомобиля такой же, как и у обычного «Доккера». Иными словами, «Степвей» — это не больше, чем маркетинговая фишка. Хотя будущие владельцы могут хвастаться перед окружающими, что ездят на кросс-версии.
Ценник на пассажирский фургон стартует от 1 059 990 рублей. Его производство налажено на мощностях бренда в марокканском Танжере.
Напомним, что французы готовят для российского рынка еще одну новинку — кроссовер с купеобразным кузовом Renault Arkana. Производственный образец представят 22 мая, а вскоре после этого стартуют и продажи «паркетника», но точная дата пока держится в секрете.