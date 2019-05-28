Новую Skoda Octavia заметили на дорожных тестах

Бестселлер чешского бренда нового поколения — Skoda Octavia — был замечен во время дорожных испытаний на извилистых и заснеженных дорогах в Альпах. На первый взгляд может показаться, что автомобиль без камуфляжа, но на самом деле, это не так.
Разработчики постарались сделать авто крайне похожим на флагманский Skoda Superb, представленный на днях после обновления. Судя по четким шпионским фото, опубликованным зарубежным изданием Carscoops, авто щеголяет поддельной радиаторной решеткой и замаскированной оптикой. Но и со всей этой «мишурой» можно выделить некоторые прогрессивные изменения в модели.
По предварительным данным, новая Skoda Octavia будет представлена, как и прежде, в двух типах кузова — лифтбэк и универсал. «Сарай» получит внедорожную версию Scout.
Ожидается, что возведенный на модернизированной «тележке» MQB и разделивший ее с новыми Volkswagen Golf и Audi A3, автомобиль получит такие же, как и у соплатформенников, моторы (включая гибридные агрегаты).
Кроме того, универсалу достанется довольно элегантная закругленная линия крыши, перелицованные бамперы и новое продвинутое освещение.
Стоит добавить, что поклонники самой продаваемой «Шкоды» уже давно ожидают модель четвертой генерации. Ведь третья Octavia вышла на рынок целых семь лет назад, и с тех пор автомобиль лишь освежали несколькими рестайлингами. Но тем приятнее будет долгожданная премьера, намеченная, судя по всему, на Франкфуртский автосалон. Его двери распахнутся в середине сентября.