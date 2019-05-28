Новую Skoda Octavia заметили на дорожных тестах

Ожидается, что возведенный на модернизированной «тележке» MQB и разделивший ее с новыми Volkswagen Golf и Audi A3, автомобиль получит такие же, как и у соплатформенников, моторы (включая гибридные агрегаты).

Кроме того, универсалу достанется довольно элегантная закругленная линия крыши, перелицованные бамперы и новое продвинутое освещение.

Стоит добавить, что поклонники самой продаваемой «Шкоды» уже давно ожидают модель четвертой генерации. Ведь третья Octavia вышла на рынок целых семь лет назад, и с тех пор автомобиль лишь освежали несколькими рестайлингами. Но тем приятнее будет долгожданная премьера, намеченная, судя по всему, на Франкфуртский автосалон. Его двери распахнутся в середине сентября.