В России просело производство легковых автомобилей

Относительно мая 2018 года отечественные заводы изготовили на 6,1% меньше легковых авто. Стоит учитывать, что и продажи автомобилей снизились: как уже писал портал «АвтоВзгляд», последний месяц весны ознаменовался падением на 6,7%.

А еще напомним, что май — месяц «короткий» в плане рабочих дней и некоторые заводы, например, АВТОВАЗ и «LADA Ижевск» закрывались на каникулы. Но при этом в апреле начали собирать Mercedes-Benz E-класса на недавно построенном заводе в Подмосковье.

Добавим, что с января по май было произведено 55 700 грузовых автомобилей, что на 2,3% меньше прошлогодних показателей, а майский уровень остался практически неизменным (+0,7%). Кроме того, за пять месяцев изготовили 112 000 кузовов для т/с (+3,5%) и 131 000 двигателей (-8,2%), а также автобусов с максимальной разрешенной массой менее 5 тонн — 7400 штук (+41,4%) и автобусов с максимальной разрешенной массой более 5 тонн — 5000 (-46,2%).