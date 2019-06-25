Автомобилей каких марок в России больше всего

Фото: LADA
По России на начало года каталось 43,5 млн. «легковушек». При этом, по данным аналитиков, за предыдущие полгода отечественный автопарк прирос приблизительно на 500 000 авто. Автомобили каких брендов преобладают на дорогах нашей страны?
Светлана Ермолаева

За последнее время ТОП-10 марок, чья продукция «населяет» российский автомобильный парк, не меняется. Причем, кроме тех брендов, что попали в основной рейтинг, насчитывается еще около сотни игроков.

Первое место чарта по традиции досталось АВТОВАЗу: на территории РФ зарегистрировано почти 14 млн. «Лад». А если более наглядно, то каждый третий автовладелец — обладатель «вазовской» продукции. На второй строчке поселились автомобили Toyota в количестве 3,8 млн. единиц (8,7% от общего объема). Кстати, 50,5% — это «японцы» с правым расположением руля, приехавшие к нам, скорее всего, уже «бэушными» из Страны восходящего солнца.

Тройку лидеров замыкает Nissan (2,07 млн. машин). Четвертая и пятая позиции принадлежат наиболее молодым участникам хит-парада — «корейцам» Hyundai (2,05 млн. штук) и KIA (1,9 млн. единиц) соответственно. А далее, по сообщению агентства «Автостат», следуют: Renault (1,8 млн. автомобилей), Chevrolet (1,66 млн. «легковушек»), Volkswagen (1,61 млн. авто), Ford (1,39 млн. экземпляров) и Mitsubishi (1,17 млн. авто).

АВТОВАЗ, Тольятти, производители, производство
25 июня 2019
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