Автомобилей каких марок в России больше всего

За последнее время ТОП-10 марок, чья продукция «населяет» российский автомобильный парк, не меняется. Причем, кроме тех брендов, что попали в основной рейтинг, насчитывается еще около сотни игроков.

Первое место чарта по традиции досталось АВТОВАЗу: на территории РФ зарегистрировано почти 14 млн. «Лад». А если более наглядно, то каждый третий автовладелец — обладатель «вазовской» продукции. На второй строчке поселились автомобили Toyota в количестве 3,8 млн. единиц (8,7% от общего объема). Кстати, 50,5% — это «японцы» с правым расположением руля, приехавшие к нам, скорее всего, уже «бэушными» из Страны восходящего солнца.

Тройку лидеров замыкает Nissan (2,07 млн. машин). Четвертая и пятая позиции принадлежат наиболее молодым участникам хит-парада — «корейцам» Hyundai (2,05 млн. штук) и KIA (1,9 млн. единиц) соответственно. А далее, по сообщению агентства «Автостат», следуют: Renault (1,8 млн. автомобилей), Chevrolet (1,66 млн. «легковушек»), Volkswagen (1,61 млн. авто), Ford (1,39 млн. экземпляров) и Mitsubishi (1,17 млн. авто).