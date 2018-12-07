Официально представлен новый хетчбэк Skoda Scala

Особенный акцент на премьере представители бренда сделали на внешности автомобиля: одна из ярких обновок — широкое стекло двери багажника, внизу которого от фонаря до фонаря красуется надпись с названием марки, а привычного шильдика там больше нет. Skoda Scala стала первой моделью с этой отличительной чертой. Кроме того, авто получило в свое распоряжение 18-дюймовые колесные диски.

Новый хетч может похвастать светодиодной оптикой, а также динамическими задними указателями поворота, как у родственных по «фольксвагеновскому» концерну Audi.