Официально представлен новый хетчбэк Skoda Scala

В Тель-Авиве дебютировала серийная Skoda Scala, которая заменит в линейке Rapid Spaceback. Название модели разработчики позаимствовали из латинского языка, с которого слово Scala переводится, как «лестница». Чем удивит новинка поклонников марки?
Особенный акцент на премьере представители бренда сделали на внешности автомобиля: одна из ярких обновок — широкое стекло двери багажника, внизу которого от фонаря до фонаря красуется надпись с названием марки, а привычного шильдика там больше нет. Skoda Scala стала первой моделью с этой отличительной чертой. Кроме того, авто получило в свое распоряжение 18-дюймовые колесные диски.
Новый хетч может похвастать светодиодной оптикой, а также динамическими задними указателями поворота, как у родственных по «фольксвагеновскому» концерну Audi.
Среди электронных помощников найдется функция бокового сопровождения, которая расширила возможности обычного контроля «слепых» зон, адаптивный круиз-контроль и ассистент парковки.
В центре салона расположился сенсорный монитор информационно-развлекательной системы MIB. Размеры экрана варьируют от 6,5 дюймов до 9,2 в зависимости от комплектации. В качестве «приборки» инженеры использовали 10,25-дюймовый дисплей, между прочим, самый большой в этом классе. Стоит упомянуть, что «Скала» оснащена сабвуфером и десятью динамиками.
Самый младший мотор — 95-сильный бензиновый движок объемом 1 л. Кроме него имеются двигатель такого же объема мощностью 115 сил, 1,5-литровая «турбочетверка» с отдачей в 150 «лошадей» и 1,6-литровый дизель о 115 «скакунах». Чуть позднее будет представлена Skoda Scala с битопливной силовой установкой на бензине и природном газе, которая способна развивать до 90 л. с.
Отметим, что продажи новинки, которая навяжет конкуренцию Volkswagen Golf и Ford Focus, стартуют в начале следующего года, ценник производитель покане называет. А вот в Россию модель пока ехать не собирается.