Какие подержанные автомобили в России пользуются спросом

Отметим, что неновые иномарки потеряли больше клиентов, чем отечественные авто. Так, продажи легковушек зарубежных марок в июне просели сразу до 274 446 единиц (-17,6%). А «Лады» и «УАЗы» — до 128 405 машин (-10%).

Итак, бессменный лидер рейтинга б/у автомобилей — LADA, чья продукция разошлась тиражом в 110 445 экземпляров. Здесь тоже потери — сбыт упал на 9,5%. Вторая строчка досталась, как и водится, Toyota: 23 767 «японцев» с внушительной потерей 55,6% «голосов». Первую тройку, по данным агентства «Автостат Инфо», замыкает KIA с показателем в 22 821 «бэушку». Зато популярность «корейцев» выросла — плюс 5,5%.

Четвертным пунктом следует Hyundai. За этот бренд рублем проголосовали 20 077 россиян (+4%). А пятое место досталось Nissan: 18 254 авто (-30,8%). Далее по порядку в ТОП-10 следуют Volkswagen (18 006 автомобилей, −3%), Ford (17 956 единиц, −3,7%), Chevrolet (17 145 машин, −6%), Renault (16 121 экземпляров, −2,5%) и Mitsubishi (11 083 штуки, −20%).

Напомним, что рынок новых легковых автомобилей и легкого коммерческого транспорта в июне также продолжил скатываться вниз: −3,3% и 151 180 авто. Здесь наибольшим спросом, по обыкновению, пользуются LADA, KIA и Hyundai.