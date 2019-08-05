Infiniti выкатит три новых модели

Премиальный бренд Infiniti в партнерстве с авторитетным заокеанским издательством Motor Trend Group соберет на площадке фестиваля, чьи двери распахнутся с 16 по 18 августа, спортивных «старичков» японского автопрома. Среди них блеснет купе Prince Skyline Sport 1963 года, выпущенное за несколько лет до того, как концерн Nissan купил компанию Prince Motor.

Впервые модель, разработанная итальянцем Джованни Микелотти, представили в Турине в 1960-м, а в серию «двухдверка» пошла спустя два года. Автомобиль, не лишенный шарма, получил слишком высокий ценник и оказался, к сожалению, невостребованным у покупателей. Считается, что всего было собрано около 60 экземпляров. Большинство из них пошли в утиль, отжив свой век в качестве служебного транспорта для руководства бренда.

Вместе с уникальным раритетом на выставке покажут еще парочку спорткупе — Nissan CSP311 1966 года выпуска и Mazda Cosmo Sport 1967 года. А компанию им составит представительский седан Infiniti Q45, построенный в 1990 году. Кроме того, повторимся, японцы выкатят три прототипа, приоткрывающих завесу тайны над моделями ближайшего будущего. Подробности о новинках пока держатся в секрете.