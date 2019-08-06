Пять пятилетних кроссоверов по цене новой LADA Granta

Абсолютный хит продаж в России и лидер нашего авторынка LADA Granta обойдется немногим больше 600 000 рублей без учета бонусов. А что, если присмотреться за эти деньги к вторичному рынку, да еще и кроссоверов?
За 600 000 рублей предлагаются топовые версии Luxe и Luxe/Prestige, заряженные 106-сильным или 98-сильным мотором объемом 1,6 л. Подобные экземпляры укомплектованы пятиступенчатым «роботом», либо четырехступенчатым «автоматом». А какие сюрпризы за аналогичную сумму предлагает нам вторичный рынок, разобрался портал «АвтоВзгляд».
За 600 000 рублей можно рассчитывать на широкий выбор самых разнообразных вариантов с пробегом в приличном техническом состоянии. Но мы остановились на пятилетних кроссоверах, которые достойно зарекомендовали себя на наших дорогах, как комфортные и надежные автомобили.
В нашем списке оказалась интернациональная компания компактных SUV от ведущих мировых автопроизводителей. А если учесть, что на «вторичке», как правило, принято торговаться, то, скорее всего указанные версии можно приобрести по более доступным ценам.
Renault Duster
Французский бестселлер Renault Duster не старше 2014 года выпуска по цене до 600 000 рублей предлагается на вторичном рынке сразу в нескольких комплектациях. Есть возможность выбрать среди полноприводных 1,5-литровых дизельных версий: мощностью 90 л. с. и 109 л. с.
Оба варианта работают в паре с шестиступенчатой механической коробкой передач. Доступны также бензиновые комплектации с агрегатами объемом 2,0 л (135 л. с.) и 1,6 л (102 л. с.). Среди них можно выбрать кроссоверы с системой полного привода и четырехступенчатым «автоматом».
Японский Nissan Juke не старше пяти лет на вторичном рынке доступен по цене 500 000 — 600 000 рублей. Речь идет в основном о переднеприводных версиях с бензиновыми моторами объемом 1,6 л мощностью 94 и 117 л. с.
При этом имеется возможность выбрать автомобили с бесступенчатым вариатором или пятискоростной «механикой». Среди предлагаемых вариантов встречается немало кроссоверов с пробегом 40 000 — 60 000 километров.
Ford EcoSport
На третьей позиции по количеству предложений оказался еще один компактный паркетник — Ford EcoSport. За 500 000 — 600 000 «деревянных» доступны пятилетние переднеприводные экземпляры с 1,6-литровым силовым агрегатом мощностью 122 л. с., который работает в паре либо с шестиступенчатым «роботом», либо с пятидиапазонной «механикой».
В этой категории достаточно часто встречаются машины с пробегом до 100 000 километров.
За 500 000 можно приобрести Opel Mokka пятилетнего возраста в приличном состоянии. Речь идет о переднеприводных версиях с 1,8-литровым «атмосферником» мощностью 140 л. с., которые укомплектованы исключительно пятиступенчатой механической коробкой передач.
Вам сильно повезет, если за такие деньги встретите экземпляр с аналогичным мотором, но с шестиступенчатым «автоматом» и системой полного привода. Иногда такое попадается, но довольно редко.
Skoda Yeti
Чешские кроссоверы Skoda Yeti не старше 2014 года выпуска предлагаются примерно в том же количестве, что Opel Mokka, но они обойдутся дешевле — от 450 000 рублей. Как правило, можно выбрать машины с 1,4-литровым силовым агрегатом мощностью 122 л. с., либо со 105-сильными двигателями объемом 1,2 л.
Также на выбор доступны версии с семиступенчатым «роботом» DSG, либо с шестидиапазонной «механикой». Преимущественно речь идет о переднеприводных вариантах.