Пять пятилетних кроссоверов по цене новой LADA Granta

За 600 000 рублей предлагаются топовые версии Luxe и Luxe/Prestige, заряженные 106-сильным или 98-сильным мотором объемом 1,6 л. Подобные экземпляры укомплектованы пятиступенчатым «роботом», либо четырехступенчатым «автоматом». А какие сюрпризы за аналогичную сумму предлагает нам вторичный рынок, разобрался портал «АвтоВзгляд».

За 600 000 рублей можно рассчитывать на широкий выбор самых разнообразных вариантов с пробегом в приличном техническом состоянии. Но мы остановились на пятилетних кроссоверах, которые достойно зарекомендовали себя на наших дорогах, как комфортные и надежные автомобили.

В нашем списке оказалась интернациональная компания компактных SUV от ведущих мировых автопроизводителей. А если учесть, что на «вторичке», как правило, принято торговаться, то, скорее всего указанные версии можно приобрести по более доступным ценам.