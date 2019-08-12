Немцы открыли в России продажи уникального Volkswagen Polo

В список оснащения седана Volkswagen Polo в версии Football Edition входят легкосплавные диски черного цвета, а еще того же оттенка задний спойлер и боковые зеркала с электроприводом.

Кроме того, особенная «четырехдверка» отличается хромированной накладкой на выхлопном патрубке и мультифункциональным а-ля спортивным рулем. Покупателям придутся по вкусу электростеклоподъемники и кожаная отделка ручек коробки передач и стояночного тормоза.

«Футбольный» Polo предложен с 90-сильным мотором, сочетающимся с пятискоростной МКП, и двигателем мощностью в 110 л. с., работающим, как с «механикой», так и с шестиступенчатой АКП. Имеется движок, развивающий до 125 «лошадей», выступающий в паре с семидиапазонной DSG.

Покупка новинки обойдется в 849 900 рублей. Напомним, что в базе авто оценивается в 679 900 «целковых».

Остается добавить, что вместе с Volkswagen Polo Football Edition владелец получает в комплекте футбольный мяч в бело-сине-серой расцветке, комбинированные салонные коврики и поддон в багажник.