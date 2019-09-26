Что ждет российский авторынок к 2020 году

Прогнозом, основанном на показателях первого полугодия, поделились аналитики одной из самых крупных международных аудиторских компаний PricewaterhouseCoopers (PwC). Ситуация на отечественном рынке может развиваться по нескольким сценариям.

Если реализация новых авто пойдет по основной, более вероятной схеме, где большое влияние имеет рост цен и сокращение государственных программ поддержки, то стагнации не избежать. В этом случае ожидается снижение приблизительно на 2% до 1 640 000 автомобилей.

Но рынок может пойти и по другому пути, когда по итогам текущего года динамика покажет небольшой подъем — примерно в 0,5% (до 1 670 000 экземпляров). На рост объемов повлияет расширение локализованного производства за счет новых СПИК (специальных инвестиционных контрактов) и, что печально, увеличение утилизационного сбора с 2020 года. Люди будут стараться приобрести авто до этого момента. Ведь после ждет шквальная волна повального подорожания.

Стоит напомнить, что по итогам восьми прошедших месяцев в России в руки покупателей ушло 1 114 263 новых машин, включая «легковушки» и легкий коммерческий транспорт, что на 2,3% меньше результата прошлого года.