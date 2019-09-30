Сколько денег потратили россияне на новые автомобили в этом году

Солиднее всего заработала KIA — около 200 млрд. рублей, то есть восьмую часть от общей суммы. Второе место рейтинга досталось японцам: 165 трлн. отечественные потребители отнесли ритейлерам Toyota. На третьей строчке «поселилась» отечественная LADA с показателем в 147 млрд. рублей.

Четвертым и пятым пунктом следуют южнокорейская компания Hyundai и немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz, получившие за свою продукцию 142 млрд. и 116 млрд. соответственно. Как отмечают аналитики «Автостата», более 100 млрд. «целковых» было потрачено на машины BMW и Volkswagen.

Стоит напомнить, что за те же восемь месяцев российский авторынок скатился на 2,3%. Так, в нашей стране купили чуть больше 1,11 млн. «легковушек» и легкого коммерческого транспорта против прошлогодних 1,14 млн. экземпляров. Эти цифры вполне закономерны: цены на авто растут в режиме нон-стоп. Причем начало следующего года сулит нам еще одну волну повального подорожания из-за увеличения утилизационного сбора.