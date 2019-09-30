Сколько денег потратили россияне на новые автомобили в этом году

Фото: Московский Комсомолец
С января по август российские покупатели отдали дилерам за новые легковые автомобили приблизительно 1 трлн. 589 млрд. рублей, что на 7% больше прошлогодней суммы. Машины каких брендов основательнее всего «залезли в кошельки» соотечественников?
Светлана Ермолаева

Солиднее всего заработала KIA — около 200 млрд. рублей, то есть восьмую часть от общей суммы. Второе место рейтинга досталось японцам: 165 трлн. отечественные потребители отнесли ритейлерам Toyota. На третьей строчке «поселилась» отечественная LADA с показателем в 147 млрд. рублей.

Четвертым и пятым пунктом следуют южнокорейская компания Hyundai и немецкий премиальный бренд Mercedes-Benz, получившие за свою продукцию 142 млрд. и 116 млрд. соответственно. Как отмечают аналитики «Автостата», более 100 млрд. «целковых» было потрачено на машины BMW и Volkswagen.

Стоит напомнить, что за те же восемь месяцев российский авторынок скатился на 2,3%. Так, в нашей стране купили чуть больше 1,11 млн. «легковушек» и легкого коммерческого транспорта против прошлогодних 1,14 млн. экземпляров. Эти цифры вполне закономерны: цены на авто растут в режиме нон-стоп. Причем начало следующего года сулит нам еще одну волну повального подорожания из-за увеличения утилизационного сбора.

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30 сентября 2019
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