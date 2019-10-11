Стартовали продажи трех моделей LADA в особой версии

Прайс LADA Granta #CLUB стартует от 543 900 рублей. За эти деньги предложен седан с 87-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой». Стоит отметить, что разница в цене с «Грантой» в комплектации Comfort, из которой построили новинку, — 17 500.

LADA XRAY #CLUB обойдется покупателю в 737 900 рублей. Здесь дельта — 25 000 рублей. А за LADA Largus #CLUB придется выложить от 707 900 «целковых», то есть на 15 000 больше, чем за «Ларгус» Comfort.