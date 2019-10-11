Стартовали продажи трех моделей LADA в особой версии

Прайс LADA Granta #CLUB стартует от 543 900 рублей. За эти деньги предложен седан с 87-сильным мотором и пятиступенчатой «механикой». Стоит отметить, что разница в цене с «Грантой» в комплектации Comfort, из которой построили новинку, — 17 500.
LADA XRAY #CLUB обойдется покупателю в 737 900 рублей. Здесь дельта — 25 000 рублей. А за LADA Largus #CLUB придется выложить от 707 900 «целковых», то есть на 15 000 больше, чем за «Ларгус» Comfort.
Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», новинки отличаются логотипом #CLUB на крышке багажника и обивке кресел, двухцветные колесные диски специального дизайна и корпуса боковых зеркал черного цвета.
«Четырехдверки» и хетч в «клубной» спецверсии доступны с любым из моторов силовой гаммы. Такая Granta может похвастать обогревом лобового стекла, а XRAY — еще и тонировкой стекол, климат-контролем и датчиками дождя и света. Особенный Largus оснащается лишь 106-сильным движком в сочетании с «механикой». Ему от комплектации Luxe досталась лишь тонировка.