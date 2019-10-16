Внедорожники UAZ ждут новые изменения в салоне

Специалисты UAZ сертифицировали новое оформление центрального тоннеля. Несколько черно-белых патентных изображений сумели рассказать нам довольно многое. Стоит начать с того, что в ближайшее время, по всей вероятности, УАЗ «Патриот» с «автоматом» сможет похвастать электронным стояночным тормозом.

Кроме того, рядом с селектором коробки переключения передач появится двойной подстаканник и отделение для хранения смартфона. А пассажирам заднего ряда достанутся два USB-порта, 12-вольтовая розетка и маленькая ниша для мелочевки.