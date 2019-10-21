В России начали намного активнее покупать подержанные электрокары

Львиная доля от всей «вторички» электромобилей пришлась на Nissan Leaf. Если быть точнее, то 95% или 2260 экземпляров подержанных «электричек». К слову сказать, в большинстве своем у этих авто руль расположен с правой стороны.

Объемы сбыта остальных моделей, как уточняют специалисты «Автостата», не дотягивают и до сотни единиц. Так, вторая строчка досталась Mitsubishi I-MiEV, некогда представленному и на рынке новых «легковушек» в России, с продажами в 51 автомобиль. На третьем месте разместился BMW i3 — первое «зеленое» авто марки. За премиальных хетчбэк рублем проголосовало 20 россиян.

На четвертой и пятой позициях прописались LADA Ellada и Tesla Model S соответственно. «Россиянака» и «американка» разошлись тиражом по 18 автомобилей. Далее следуют «бэушные» кроссоверы Tesla Model X (8 машин) и 4 Jaguar I-Pace, а также 3 «малыша» Renault Twizy.