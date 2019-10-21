В России начали намного активнее покупать подержанные электрокары

Фото: Mitsubishi
С начала года на российском вторичном рынке было продано без малого 2400 автомобилей с моторами, работающими исключительно на электротяге. Это на 53% больше показателей годичной давности. Какие модели стали самыми ходовыми, и в каких регионах лучше всего продавались б/у электрокары?

Львиная доля от всей «вторички» электромобилей пришлась на Nissan Leaf. Если быть точнее, то 95% или 2260 экземпляров подержанных «электричек». К слову сказать, в большинстве своем у этих авто руль расположен с правой стороны.

Объемы сбыта остальных моделей, как уточняют специалисты «Автостата», не дотягивают и до сотни единиц. Так, вторая строчка досталась Mitsubishi I-MiEV, некогда представленному и на рынке новых «легковушек» в России, с продажами в 51 автомобиль. На третьем месте разместился BMW i3 — первое «зеленое» авто марки. За премиальных хетчбэк рублем проголосовало 20 россиян.

На четвертой и пятой позициях прописались LADA Ellada и Tesla Model S соответственно. «Россиянака» и «американка» разошлись тиражом по 18 автомобилей. Далее следуют «бэушные» кроссоверы Tesla Model X (8 машин) и 4 Jaguar I-Pace, а также 3 «малыша» Renault Twizy.

На фото Nissan Leaf 2014 модельного года

Кстати, наибольшим спросом подержанные «зеленые» авто пользовались в Иркутской области. С января по сентябрь там во вторые руки ушли 309 экологически чистых автомобилей. Второе место регионального рейтинга занял Приморский край (208 электрокаров). Тройку лидеров замыкает Краснодарский край (168 авто), а за ним идут Хабаровский край (168 штук) и Новосибирская область (101 экземпляр).

Напомним, что даже несмотря на то, что власти страны фактически официально признали электромобили тупиковой ветвью развития автопрома для России, электромобилям в 2020 году могут разрешить ездить по выделенным полосам для общественного транспорта. Но, честно говоря, увеличение числа зарядных станций поддержало бы развитие сегмента гораздо эффективнее.

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22 октября 2019
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