На каких кроссоверах и внедорожниках ездят в России

Чаще остальных машин сегмента на отечественных дорогах можно встретить LADA 4x4: в нашей стране зарегистрировано 1,2 млн. таких внедорожников: 12% от всего парка «паркетников» и «вездеходов».

Кстати, классическую «Ниву» в скором времени ждут некоторые обновления. Как уже писал портал «АвтоВзгляд», авто обзаведется новой передней панелью из более качественного пластика, модернизированными креслами, формованной обивкой крыши, а также свежими бамперами и «противотуманками».

Вторая строчка досталась Chevrolet Niva с показателем в 625 500 экземпляров. Первую тройку замыкает Toyota RAV4: японскими кроссовером владеют около 407 400 наших соотечественников.

На четвертой и пятой позициях прописались Renault Duster (387 700 штук) и Nissan X-Trail (306 400 единиц) соответственно. Далее, по данным «Автостата», по порядку в рейтинге расположились Nissan Qashqai (299 600 экземпляров), УАЗ-3151 (297 000 авто) — модернизированный «469-й», чей выпуск наладили в 1985 году, Mitsubishi Outlander (252 300 машин), Honda CR-V (219 900 кроссоверов) и Volkswagen Tiguan (217 800 автомобилей).