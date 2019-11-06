Японцы рассказали о трех новых моделях Infiniti

Разработчики премиальной «ниссановской» марки Infiniti планируют оснастить в будущем все автомобили электромоторами.
Будут и гибриды. Конструкция силовой установки последних представляет собой пару электрических движков — по одному на ось, питающихся от высокоемкого аккумулятора. А вот заряд на батарею поступает от продвинутого 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания VC-Turbo с автоматически изменяемой степенью сжатия.
Такие гибриды не умеют заряжаться от внешней сети, используя лишь энергию от ДВС и рекуперации.
Кстати, японцы разработали единую платформу для авто с электромоторами, что позволит унифицировать модели.
Ожидается, что силовые агрегаты будут выдавать от 248 до 429 л. с. Самое мощное авто Infiniti сможет разменивать первую сотню на спидометре за 4,5 с. Причем по динамике электрокары и гибриды отличаться не будут.
Напомним, что первыми «ласточками» новой продуктовой линейки стали три модели — гибридный седан Q Inspiration, представленный в начале прошлого года на Детройтском автосалоне, электрическая «четырехдверка» Qs Inspiration, дебютировавшая минувшей весной в Шанхае, и кроссовер QX Inspiration, получивший звание лучшего концепткара в Детройте в этом году.