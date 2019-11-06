Японцы рассказали о трех новых моделях Infiniti

Разработчики премиальной «ниссановской» марки Infiniti планируют оснастить в будущем все автомобили электромоторами.

Будут и гибриды. Конструкция силовой установки последних представляет собой пару электрических движков — по одному на ось, питающихся от высокоемкого аккумулятора. А вот заряд на батарею поступает от продвинутого 1,5-литрового двигателя внутреннего сгорания VC-Turbo с автоматически изменяемой степенью сжатия.

Такие гибриды не умеют заряжаться от внешней сети, используя лишь энергию от ДВС и рекуперации.

Кстати, японцы разработали единую платформу для авто с электромоторами, что позволит унифицировать модели.