McLaren построил двухместный суперкар без лобового стекла

Практически все в новом двухместном McLaren Elva выполнено из легкого и прочного углепластика: карбоновые шасси, кузов и кресла, а также карбоново-керамические тормоза. Кроме того, для максимального облегчения автомобиля, в нем полностью отсутствуют остекление и крыша. Новинку обделили даже самой маленькой «лобовухой».
Тем не менее, инженеры легендарного автостроителя обещают водителю и пассажиру комфорт: его обеспечит система активного управления воздушным движением AAMS, направляющая потоки воздуха мимо сидящих в авто людей.
В движение этот уникальный спидстер приводится 815-сильным битурбированный V8, помогающим автомобилю «выстреливать» с нуля до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Авто имеет задний активный спойлер, помимо своей основной задачи играющий роль дополнительного тормоза.
Новый Elva ребята с туманного Альбиона планируют собрать лимитированной партией в 399 экземпляров. Ценник на новинку будет начинаться от 1 425 000 фунтов стерлингов, что, по актуальному курсу, приравнивается к без малого 118 млн. рублей. Поэтому есть вероятность, что численность серии определили даже с запасом.