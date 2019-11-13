McLaren построил двухместный суперкар без лобового стекла

Фото: McLaren
Британский бренд, выпускающий спортивные купе, представил свой самый легкий автомобиль McLaren Elva. Новинка, построенная в честь одноименного гоночного болида 60-х годов прошлого века, выйдет ограниченной серией. Правда, точный вес авто разработчики не сообщают.

Практически все в новом двухместном McLaren Elva выполнено из легкого и прочного углепластика: карбоновые шасси, кузов и кресла, а также карбоново-керамические тормоза. Кроме того, для максимального облегчения автомобиля, в нем полностью отсутствуют остекление и крыша. Новинку обделили даже самой маленькой «лобовухой».

Тем не менее, инженеры легендарного автостроителя обещают водителю и пассажиру комфорт: его обеспечит система активного управления воздушным движением AAMS, направляющая потоки воздуха мимо сидящих в авто людей.

В движение этот уникальный спидстер приводится 815-сильным битурбированный V8, помогающим автомобилю «выстреливать» с нуля до 100 км/ч менее чем за 3 секунды. Авто имеет задний активный спойлер, помимо своей основной задачи играющий роль дополнительного тормоза.

Новый Elva ребята с туманного Альбиона планируют собрать лимитированной партией в 399 экземпляров. Ценник на новинку будет начинаться от 1 425 000 фунтов стерлингов, что, по актуальному курсу, приравнивается к без малого 118 млн. рублей. Поэтому есть вероятность, что численность серии определили даже с запасом.

бензин, двигатель, новинки рынка, автопродажи, авторынок, дилеры, производители, производство, ДВС, автозаводы, новая модель, автоспорт
13 ноября 2019
229