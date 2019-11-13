McLaren построил двухместный суперкар без лобового стекла

Практически все в новом двухместном McLaren Elva выполнено из легкого и прочного углепластика: карбоновые шасси, кузов и кресла, а также карбоново-керамические тормоза. Кроме того, для максимального облегчения автомобиля, в нем полностью отсутствуют остекление и крыша. Новинку обделили даже самой маленькой «лобовухой».

Тем не менее, инженеры легендарного автостроителя обещают водителю и пассажиру комфорт: его обеспечит система активного управления воздушным движением AAMS, направляющая потоки воздуха мимо сидящих в авто людей.