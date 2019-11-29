Что может спасти российский авторынок от падения

Фото: hipwallpaper.com
Автомобильные продажи в России продолжают скатываться вниз седьмой месяц кряду. И есть вполне оправданное мнение, что до конца года рынку не выбраться из минусовых показателей. Что же может побудить наших соотечественников покупать больше авто, рассказали эксперты.

По одному из мнений, госпрограммы кредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» в этом году были недостаточно эффективны, пишет агентство «Автостат». В первую очередь, они действуют на очень ограниченный ассортимент «легковушек», чей ценник не превышает 1 000 000 рублей. Причем подорожание машин в режиме нон-стоп делает выбор еще меньше, ведь прайсы значительной части т/с входят за поставленную планку.

Избавить отечественный рынок от стагнации могут новые условия программ. Например, они должны действовать на автомобили стоимостью от 1 000 000 до 2 000 000 рублей. А также позитивно повлияло бы снижение ставок по кредиту и более длительный срок выплат. Большой потенциал для автопродаж кроется и в материнском капитале, если его разрешат тратить на приобретение личного транспорта.

Фото: LADA

Кстати, юридическим лица тоже не помешает поддержка со стороны государства. Здесь, по мнению специалистов, загвоздка кроется в коротких сроках программ субсидирования лизинга и обмена автомобилей. Во многих компаниях просто не успевают согласовывать бюджеты на обновление автопарка. Так что льготы должны действовать не менее полугода, а лучше года.

Самым оригинальным вариантом решения проблемы стало увеличение финансовой стабильности населения. Правда, как этого добиться эксперты не рассказали. Напомним, в октябре продажи легковых авто и легкого коммерческого транспорта, по данным «Ассоциации европейского бизнеса», упали на 5,2% относительно прошлого года. Всего за месяц реализовали 152 057 машин. Показатели с начала года тоже совершенно не радуют: 1 423 449 экземпляров (-2,4%).

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29 ноября 2019
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