Что может спасти российский авторынок от падения

По одному из мнений, госпрограммы кредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» в этом году были недостаточно эффективны, пишет агентство «Автостат». В первую очередь, они действуют на очень ограниченный ассортимент «легковушек», чей ценник не превышает 1 000 000 рублей. Причем подорожание машин в режиме нон-стоп делает выбор еще меньше, ведь прайсы значительной части т/с входят за поставленную планку.
Избавить отечественный рынок от стагнации могут новые условия программ. Например, они должны действовать на автомобили стоимостью от 1 000 000 до 2 000 000 рублей. А также позитивно повлияло бы снижение ставок по кредиту и более длительный срок выплат. Большой потенциал для автопродаж кроется и в материнском капитале, если его разрешат тратить на приобретение личного транспорта.
Кстати, юридическим лица тоже не помешает поддержка со стороны государства. Здесь, по мнению специалистов, загвоздка кроется в коротких сроках программ субсидирования лизинга и обмена автомобилей. Во многих компаниях просто не успевают согласовывать бюджеты на обновление автопарка. Так что льготы должны действовать не менее полугода, а лучше года.
Самым оригинальным вариантом решения проблемы стало увеличение финансовой стабильности населения. Правда, как этого добиться эксперты не рассказали. Напомним, в октябре продажи легковых авто и легкого коммерческого транспорта, по данным «Ассоциации европейского бизнеса», упали на 5,2% относительно прошлого года. Всего за месяц реализовали 152 057 машин. Показатели с начала года тоже совершенно не радуют: 1 423 449 экземпляров (-2,4%).