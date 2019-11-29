Что может спасти российский авторынок от падения

По одному из мнений, госпрограммы кредитования «Семейный автомобиль» и «Первый автомобиль» в этом году были недостаточно эффективны, пишет агентство «Автостат». В первую очередь, они действуют на очень ограниченный ассортимент «легковушек», чей ценник не превышает 1 000 000 рублей. Причем подорожание машин в режиме нон-стоп делает выбор еще меньше, ведь прайсы значительной части т/с входят за поставленную планку.

Избавить отечественный рынок от стагнации могут новые условия программ. Например, они должны действовать на автомобили стоимостью от 1 000 000 до 2 000 000 рублей. А также позитивно повлияло бы снижение ставок по кредиту и более длительный срок выплат. Большой потенциал для автопродаж кроется и в материнском капитале, если его разрешат тратить на приобретение личного транспорта.