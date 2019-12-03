Немецкий ответ российскому каршерингу: Volkswagen начал сдавать в аренду минивэны

Чтобы взять в аренду минивэн, фургон или микроавтобус Volkswagen, достаточно внести личные данные в специальную форму на сайте компании и выбрать автомобиль. А система сама проверит благонадежность арендатора, рассчитает стоимость и даже подготовит всю необходимую документацию, которую для подписи привезет курьер.

Ценник динамический и зависит от срока аренды и модели. Причем предусмотрены скидки для новых и постоянных клиентов, а срок не ограничен по времени. По заверениям представителей бренда, в автопарк поступают машины не старше двух лет.

Стоит упомянуть, что на сегодняшний день Volkswagen Rent работает только для корпоративных клиентов, то есть организаций, индивидуальных предпринимателей или самозанятых. Но в ближайшее время арендовать минивэн смогут и рядовые автомобилисты.

Заметим, что подобную услугу под подписке на автомобили в начале октября предложила компания Hyundai, включив в программу не только коммерческий H-1, но и кроссоверы Hyundai Creta, Tucson и Santa Fe. А до того аналогичный сервис запустила марка Volvo.