Сколько денег ушло у россиян на новые автомобили в этом году

Фото: noticiasaominuto.com
С января по октябрь российские покупатели отдали за новые автомобили 2 трлн. и 38 млрд. рублей, что на 6% больше прошлогодних трат. Стоит учесть, что продажи в это время упали на 2,4%. Аналитики рассказали, на автомобили каких брендов ушло больше всего денег.

Наибольшую сумму наши соотечественники отнесли дилерам марки KIA. Если быть точнее, то 255 млрд. рублей, подняв при этом показатель на 10%. Заметим, что в рейтинге продаж марка заняла лишь второе место, реализовав 188 282 автомобиля с нулевой динамикой.

Вторая строчка в финансовом хит-параде досталось компании Toyota: продукции этой марки было закуплено на 212 млрд. рублей (+1%). Причем автостроитель из Страны восходящего солнца занял шестую позицию по количеству проданных авто (82 281 единица, −5%).

Замыкает первую тройку, по данным «Автостата», LADA (186 млрд., +9%) — лидер продаж, отдавший в руки покупателей 295 437 машин (+1%). За ней следуют Hyundai (182 млрд. руб. +10%), сбывшая 147 814 авто (0%, третье место), и Mercedes-Benz (₽149 млрд.), чьи «легковушки» разошлись тиражом в 33 419 единиц (+7%, 11 строка).

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4 декабря 2019
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