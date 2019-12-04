Сколько денег ушло у россиян на новые автомобили в этом году

Наибольшую сумму наши соотечественники отнесли дилерам марки KIA. Если быть точнее, то 255 млрд. рублей, подняв при этом показатель на 10%. Заметим, что в рейтинге продаж марка заняла лишь второе место, реализовав 188 282 автомобиля с нулевой динамикой.

Вторая строчка в финансовом хит-параде досталось компании Toyota: продукции этой марки было закуплено на 212 млрд. рублей (+1%). Причем автостроитель из Страны восходящего солнца занял шестую позицию по количеству проданных авто (82 281 единица, −5%).

Замыкает первую тройку, по данным «Автостата», LADA (186 млрд., +9%) — лидер продаж, отдавший в руки покупателей 295 437 машин (+1%). За ней следуют Hyundai (182 млрд. руб. +10%), сбывшая 147 814 авто (0%, третье место), и Mercedes-Benz (₽149 млрд.), чьи «легковушки» разошлись тиражом в 33 419 единиц (+7%, 11 строка).