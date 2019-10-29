Когда к российским дилераv приедет кроссовер Changan CS55

В салоне найдутся центральный подлокотник для передних кресел, задний ряд с тремя подголовниками и целых 35 ниш и ящичков для хранения всякой мелочевки. А еще разработчики обещают высокий уровень шумоизоляции.

Кстати, CS55 получил пять звезд из пяти по китайской программе оценки безопасности автомобилей C-NCAP. К слову, система краш-тестов в Поднебесной смоделирована по образу и подобию европейской Euro NCAP.

Как уже сообщал портал «АвтоВзгляд», на родном рынке продажи Changan CS55 стартовали 10 сентября. Там автомобиль оценили в 83 900 юаней, что соответствует без малого 760 000 рублей по актуальному курсу валют. Российские прайсы будут объявлены позднее, однако вряд ли машина будет стоить у нас менее 1 млн. рублей.