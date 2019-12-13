В России начали скупать дорогие автомобили

В прошедшем месяце в лидеры выбилась компания BMW, чьи авто разошлись тиражом в 3859 экземпляров с положительной динамикой в 18,5%. Второе место досталось марке из Штутгарта: за Mercedes-Benz рублем проголосовали 3750 россиян, подняв реализацию на 19,6%. Первую тройку замыкает Lexus с результатом в 2021 единиц, потеряв 3,8% голосов.

Четвертую и пятую строчки, по данным «Автостата», заняли Audi (1640 штук, +4,5%) и Volvo (959 авто, +5,6%) соответственно. Далее в премиальном рейтинге по порядку следуют Land Rover (837 машин, −19,8%) и Porsche (651 «легковушек», +7,6%). Как отметили специалисты, показатели остальных марок сегмента не дотягивают до 250 единиц.

Напомним, ноябрь ознаменовался падением продаж на ранке легковых и легких коммерческих автомобилей на 6,4 %. За это время дилеры реализовали 156 848 новых машин. Пальму первенства традиционно несет LADA (31 217 штук, −7%). О причинах стагнации можно прочесть здесь.