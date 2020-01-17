Самые продаваемые коммерческие автомобили в России в 2019 году

Всего в руки покупателей было отдано около 112 100 легких грузовиков, микроавтобусов и фургонов. Среди российских автомобилей самым продаваемым стала «Газель NEXT» с результатом в 29 300 единиц (+3,5% по сравнению с данными годичной давности).

Среди иномарок наиболее ходовым назван Ford Transit. «Американец» разлетелся тиражом в 12 589 авто (+4%). Самым продуктивным месяцем в году оказался декабрь, когда фургон раскупили в количестве 1627 единиц, но с отрицательной динамикой в 16%.

Напомним, производство Transit в России на заводе в Елабуге стартовало в апреле 2015 года по технологии полного цикла. Сегодня число различных модификаций модели достигло 55. Среди них есть автомобили «скорой помощи», городские и междугородние автобусы, авто для курьерских перевозок, а также машины для каршеринга.