Почему и когда Subaru может покинуть российский рынок

Однако справедливости ради стоит отметить, что все это автомобильно-электрическое будущее крайне туманно для России. Конечно, в нашей стране правительство дает некоторые послабления для владельцев электрокаров, например, бесплатную парковку. Да, и на рассмотрении находятся законопроекты об освобождении от транспортного налога, а также пропуск «зеленых» авто на полосы, выделенные для движения общественного транспорта. Хотя для электомобилей у нас банально нет даже инфраструктуры.

Но при этом чиновники открыто дают понять, что в целом экономического смысла в электромобилях для нашей страны нет. Прошедшим летом, как уже писал портал «АвтоВзгляд», заместитель министра Минпромторга Александр Морозов заявил, что нужно развивать газомоторный транспорт.

Так что сегодня, напомним, ситуация такая: электрические авто у нас крайне непопулярны, а продажи таких машин продолжают оставаться штучным — дорого и неудобно. И вряд ли что-то в ближайший десяток лет в этом плане кардинально изменится. А потому компании Subaru, полностью перешедшая на электричество, рискует потерять наш рынок. Тем более, что и машины с традиционными движками внутреннего сгорания японский бренд продает у нас довольно скудными тиражами: в минувшем году в РФ продано менее 8000 авто.