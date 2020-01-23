Почему и когда Subaru может покинуть российский рынок

Фото: Reuters
Присоединившись к хору большинства мировых автобрендов, Subaru заговорила о своем высокотехнологичном будущем: ребята из Японии поделились планами на ближайшие 15 лет. Почему в случае их успешной реализации компания будет вынуждена покинуть российский рынок, выяснил портал «АвтоВзгляд».

Бренд Subaru планирует к середине 2030-х годов полностью перевести всю свою продуктовую линейку по всему миру на электромоторы. Из-за чего автостроитель, как сообщает издание Reuters, начал новый виток сотрудничества с компанией Toyota: совместная разработка экологически-чистого транспорта серьезно сократит расходы на развитие новых технологий.

Между тем, в дополнение к тем гибридным силовым установкам, что уже имеются на вооружении Subaru, к концу десятилетие марка собирается представить так называемый сильный гибрид.

Фото: mosreg.ru

Однако справедливости ради стоит отметить, что все это автомобильно-электрическое будущее крайне туманно для России. Конечно, в нашей стране правительство дает некоторые послабления для владельцев электрокаров, например, бесплатную парковку. Да, и на рассмотрении находятся законопроекты об освобождении от транспортного налога, а также пропуск «зеленых» авто на полосы, выделенные для движения общественного транспорта. Хотя для электомобилей у нас банально нет даже инфраструктуры.

Но при этом чиновники открыто дают понять, что в целом экономического смысла в электромобилях для нашей страны нет. Прошедшим летом, как уже писал портал «АвтоВзгляд», заместитель министра Минпромторга Александр Морозов заявил, что нужно развивать газомоторный транспорт.

Так что сегодня, напомним, ситуация такая: электрические авто у нас крайне непопулярны, а продажи таких машин продолжают оставаться штучным — дорого и неудобно. И вряд ли что-то в ближайший десяток лет в этом плане кардинально изменится. А потому компании Subaru, полностью перешедшая на электричество, рискует потерять наш рынок. Тем более, что и машины с традиционными движками внутреннего сгорания японский бренд продает у нас довольно скудными тиражами: в минувшем году в РФ продано менее 8000 авто.

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23 января 2020
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