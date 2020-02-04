UAZ начал продавать «Буханку» за 1 000 000 рублей

УАЗ «Буханка», входящая в так называемый «старый грузовой ряд» (СГР) завода, переродилась в новой спецверсии «Экспедиция». Новинку построили из семиместного грузо-пассажирского фургона УАЗ «Комби», подготовив авто к серьезному внедорожному путешествию.
С первого взгляда может показаться, что перед нами перекрашенный УАЗ «Комби Трофи», но опытный оффроудер сразу найдет основные отличия — передний и задний силовые бамперы. Задний оснащен кронштейном под «запаску» и фаркопом, а передний — кенгурином с площадкой под лебедку и собственно самой лебедкой.
Кроме того, экспедиционная «Буханка» комплектуется ремнями безопасности не только для первого ряда: их получили и остальные кресла в салоне. От механических повреждений, грязи и пыли рулевые тяги предохраняет трубчатая защита. В остальном, пожалуй, отличий нет. Стоит учесть, что «Экспедиция» продается и в зеленом цвете хаки.
Кстати, все установленное на заводе внедорожное оборудование не нужно отдельно регистрировать в ГИБДД — бери и путешествуй. Видимо, именно это сыграло не последнюю роль в определении ценника, который стартует от 974 900 рублей. Сумма солидная, хотя фанаты офф-роуда и неумирающей модели могут посчитать прайс вполне оправданным.
Напомним, что в движение автомобили УАЗ СГР приводит рядная бензиновая 112-сильная «четверка» ЗМЗ-40911.10 объемом 2,7 литра. Мотору аккомпанирует пятискоростная «механика», двухступенчатая «раздатка» с понижающей передачей и подключаемым полным приводом.