UAZ начал продавать «Буханку» за 1 000 000 рублей

Кроме того, экспедиционная «Буханка» комплектуется ремнями безопасности не только для первого ряда: их получили и остальные кресла в салоне. От механических повреждений, грязи и пыли рулевые тяги предохраняет трубчатая защита. В остальном, пожалуй, отличий нет. Стоит учесть, что «Экспедиция» продается и в зеленом цвете хаки.

Кстати, все установленное на заводе внедорожное оборудование не нужно отдельно регистрировать в ГИБДД — бери и путешествуй. Видимо, именно это сыграло не последнюю роль в определении ценника, который стартует от 974 900 рублей. Сумма солидная, хотя фанаты офф-роуда и неумирающей модели могут посчитать прайс вполне оправданным.

Напомним, что в движение автомобили УАЗ СГР приводит рядная бензиновая 112-сильная «четверка» ЗМЗ-40911.10 объемом 2,7 литра. Мотору аккомпанирует пятискоростная «механика», двухступенчатая «раздатка» с понижающей передачей и подключаемым полным приводом.