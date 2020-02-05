Как сильно подорожали автомобили в России в 2019 году

Отмечается, что легкая коммерческая техника дорожала активнее. Авто российской сборки прибавили к среднему ценнику сразу 11,5%, и он достиг 1 400 000 рублей. Зато прайс на импортируемые машины LCV-класса стал выше лишь на 10,8% (цена увеличилась до 2 700 000).

На рынке большегрузов та же тенденция. Так, российский грузовик теперь в среднем обойдется в 5 700 000 «деревянных» (+10,7%), а иностранный — в 7 900 000 (+6,5%). Такое острое подорожание отечественных коммерческих авто эксперты связывают с тем, что некоторые автостроители нашей страны лишились преференций на ввоз комплектующих.

Причем прайсы не перестанут расти как на дрожжах. В начале года на прейскуранты сильно повлиял увеличенный утилизационный сбор. Теперь же ценники будут зависть от ситуации с коронавирусом, из-за которого уже сейчас КНР начали прекращать поставки компонентов. Кроме того не стоит оставлять без внимания и общее состояние экономики.